Muere actriz y hermana de Patricia Reyes Spíndola y la despide con devastador mensaje: “Voló alto” ¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves 17 de septiembre una triste noticia inundó las redes sociales, pues la actriz Patricia Reyes Spíndola confirmó la muerte de su hermana, con quien trabajó en distintos proyectos relacionados a la actuación. ¿Cuáles fueron las causas?

Murió la hermana de Patricia Reyes Spíndola / Facebook: Patricia Reyes Spíndola

¿Cómo anunciaron la muerte de Marta, hermana de Patricia Reyes Spíndola?

La noticia sobre la muerte de Marta Núñez Reyes Spíndola, hermana de la actriz Patricia Reyes Spíndola, fue dada a conocer por la propia intérprete, quien mediante su perfil de “X”, compartió el siguiente mensaje:

Con profunda pena les comparto que mi adorada hermana Martha, hace un ratito voló, voló muy alto hasta el cielo. Patricia Reyes Spíndola

La publicación de despedida poco a poco comenzó a viralizarse, y los seguidores de la actriz le dedicaron palabras de aliento y apoyo en estos complicados momentos.

Marta también tenía una importante carrera en la industria artística, por lo que también era un rostro conocido en el mundo del teatro y la televisión.

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Seguidor con Martha y Patricia Reyes Spíndola / X: Ramón López Sánchez

¿La hermana de Patricia Reyes Spíndola, Marta, padecía alguna enfermedad?

Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre la muerte de Marta Núñez Reyes Spíndola, hermana de la actriz Patricia Reyes Spíndola, por lo que las causas todavía son un misterio.

En redes sociales las diferentes publicaciones solo se limitan a despedidas y homenajes, ya que su huella en la actuación ha sido grande.

Matha y Patricia fundaron MM Studio, una compañía de teatro que tiene como fin la enseñanza de actuación, y es considerada una de las escuelas con mayor prestigio en el ámbito. La institución dedicó las siguientes palabras:

Con profundo dolor, la familia de MMStudio despide a Marta Núñez Reyes Spíndola, fundadora y directora, cuya entrega, pasión y amor fueron parte esencial de la construcción de nuestra historia. Hermana de nuestra Directora General, Patricia Reyes Spíndola, y madre de nuestro Director, Luis Moragues. Su partida representa un momento profundamente sensible para todos quienes tuvimos la fortuna de compartir con ella. MM Studio

Patricia Reyes Spíndola ‘reposteó’ dicha publicación, y agregó una despedida más: “ Un día triste para todos. ¡Vuela alto, sister! ”, escribió la actriz,

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¿Qué famosos se despidieron de Marta Reyes Spíndola?

En la publicación que confirmaba su muerte, varias figuras de la farándula se despidieron de la hermana de Patricia Reyes Spíndola, expresando su apoyo a la intérprete de telenovelas mexicanas:



Anette Cuburu: “ Que triste noticia, lo siento muchísimo ”,

”, Chantal Andere: “ Lo siento mucho, te abrazo con mucho cariño PAT. Descanse en paz Marta ”,

”, Aylín Mujica: “ Te abrazo, mi Paty ”.

Patricia Reyes Spíndola y su hermana Marta sufrieron la muerte de su madre en mayo del 2020, tiempo después de que le festejaran los 93 años a la matriarca.

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