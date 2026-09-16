Exparticipante de MasterChef México y LCDLF anuncia muerte con devastador mensaje: “No puedo creerlo” VIDEO

La noche del 15 de septiembre parecía ser de festejos para todo nuestro país. Sin embargo, un devastador mensaje se hizo presente en redes sociales, pues una exparticipante de Junior MarterChef México y de La casa de los famosos 4 anunció la muerte de un ser querido con un emotivo video. Te contamos de quién se trata.

Exparticipante de LCDLF y MasterChef México anuncia devastadora muerte / Pixabay

¿Quién es la exparticipante de MasterChef México que anunció recientemente una muerte?

Se trata de Alana Lliteras, ganadora de la primera temporada de Junior MasterChef México, la cual, se llevó a cabo en el 2016, edición recordada con cariño por muchos televidentes.

La ahora “host de TV” publicó durante la tarde-noche del martes 15 de septiembre, un mensaje de despedida a su abuela, confirmado así su fallecimiento:

Siempre supe que el día que me tocará despedirme de ti sería muy difícil y nunca quise pensar que ese día llegaría, hoy me toca hacerlo y no puedo creerlo pero sé que estás en un lugar hermoso lleno de paz y de amor. Alana Lliteras

El video rápidamente se hizo viral entre amigos, colegas y fans que han seguido de cerca la carrera de Alana, quien empezó desde los 12 años en televisión.

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Alana Lliteras anuncia muerte de su abuela / IG: alanalliterass

¿De qué murió la abuela de Alana Lliteras, ex de Junior MasterChef México?

Alana Lliteras no reveló más detalles sobre la muerte de su abuela, su mensaje solo se limitó a una emotiva despedida, a un agradecimiento por los momentos vividos, así como una solicitud a sus seguidores para poner una “vela” en honor de su abuela:

Gracias por regalarme lo más valioso que tengo en mi vida, a mi MAMÁ. Y espero que hasta en el cielo sigas estando siempre orgullosa de mi, para mí siempre serás mi fan número 1, porque yo sentía que veías en mi un amor, una bondad y una luz que ni yo era capaz de reconocer, siempre hablaste de mi como si yo fuera un ángel. Alana Lliteras

Algunos famosos se hicieron presentes en los comentarios, dedicándole palabras de aliento en este momento complicado:



Nailea Norvind: “ Qué bellas palabras Alana. Siento mucho tu perdida ”,

”, Alejandra Tijerina: “ Amiga te mando un fuerte abrazo te quiero ”,

”, Ismael Zhu: “ Te abrazo muy fuerte, Alana ” y,

” y, Gaby Ramírez: “ Abrazo fuerte, Alana ”.

La despedida conmovió a internautas, y aún no se sabe si su abuela padecía alguna enfermedad durante los últimos días de su vida.

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¿Quién es Alana Lliteras y cuál es su trayectoria?

Alana Lliteras es una chef, conductora y figura de la televisión mexicana que comenzó su carrera gracias Junior MasterChef México, cuando apenas tenía 12 años de edad, edición que se llevó el título.

En 2021 volvió a formar parte del universo de MasterChef, esta vez como conductora de contenido digital de MasterChef Celebrity México.

Más adelante, en 2023, aceptó un nuevo reto al convertirse en participante de Top chef VIP, reality producido por Telemundo. Una vez más, Alana puso a prueba sus conocimientos en la cocina y después convertirse en la ganadora de la segunda temporada.

En 2024, Alana volvió a un reality, pero ahora decidió estar en el elenco de La casa de los famosos 4 y, tras llegar a la gran final, obtuvo el cuarto lugar de aquella edición.

Alana Lliteras también estuvo presente en Las estrellas bailan en Hoy, reality en el que sufrió un accidente mientras ensayaba una de sus coreografías.

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