LCDLF: Exponen a Alana Lliteras por grosera en MasterChef y Top Chef “está pagando”

Alana Lliteras saltó a la fama desde chiquita cuando participó en ‘MasterChef Jr’ en TV Azteca y hasta se llegó a decir que Anette Michel era su tía.

Después de la relevancia que tuvo, participó como conductora de redes sociales de temporadas actuales del concurso de cocina, hasta que salió de la televisora inesperadamente. La noticia la comunicó ella misma en redes con un mensaje que dejaba ver que no estaban las cosas bien con ellos luego de la salida de Sandra Smester, ex Directora de Contenidos de la televisora.

Ahora, Alana se encuentra en Telemundo participando en ‘La casa de los famosos’ y es parte de la alianza ‘Fuagua’, lo que le ha valido muchas críticas por su participación en el reality, siendo una de las más jóvenes.

Alana Lliteras ha estado en MasterChef y TopChef / Instagram

¿Qué pasó con Alana en TV Azteca?

El rol principal de Alana dentro del reality es cocinar su fuerte principal después de haber ganado ‘MasterChef Jr’ en TV Azteca y ‘Top Chef’ en Telemundo.

Sin embargo, ahora que es la chef del team ‘Fuagua’ (fuego y agua) dentro de la casa, el cuarto Tierra la cachó cocinando sin lavarse las manos cuando previamente había estado entrenando en el gimnasio.

Como una indirecta a eso decidieron hacerle una broma y le pusieron un jabón líquido cerca de ella cuando estaba cocinando.

Clovis le dejó un jabón a Alana porque la cacharon cocinando sin haberse lavado las manos / Twitter

En redes esta acción causó controversia entre los fans de los equipos de la temporada y mientras algunos se divirtieron con lo que hizo el cuarto Tierra, otros lo condenaron.

No obstante, Héctor Navarro, reportero de TV Azteca, reaccionó al video de la broma y expuso a Alana Lliteras.

Según Héctor, la joven cocinera era un fastidio para la producción de ‘MasterChef’ y tampoco fue agradable para sus compañeros y producción compartir con ella en ‘Top Chef’.

“Uy, si supieras todo lo que le hacía a la gente de producción de Azteca… era un dolor de hue… además de todo lo grosera que se portó en Top Chef con el elenco e integrantes de producción. No dirías lo mismo. Está pagando. Muy bien Clovis (por la broma)”, escribió.

Uyyyy si supieras todo lo que le hacía a la gente de producción de Azteca, era un dolor de 🥚 además de todo lo grosera que se portó en TopChef con el elenco e integrantes de producción.

No dirías lo mismo.

https://t.co/IVA2EYdfMh — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) February 22, 2024

Alana responde: “No hay pretextos para la limpieza”

El tema de la poca limpieza de Alana al preparar los alimentos sigue siendo tema de conversación en la casa y este jueves el cuarto Tierra la enfrentó sobre ello.

‘La divaza’ en tono de broma le dijo, “Alana, ¿cómo reaccionas a los rumores de que te vieron el otro día que estabas entrenando agarrando las mancuernas y después hiciste la comida como si nada?”

A lo que Alana respondió, “siempre me lavo las manos, la cámara es testigo”, pero ‘Divaza’ insistió, “ayer te vi agarrando las mancuernas y luego metiendo las manos en el pollo. Te vi llegando directo”.

Divaza:

“Alana como reaccionas a los rumores, de que te vieron el otro día que estabas entrenando agarrando las mancuernas y después hiciste la comida como si nada”



#LCDLF4 #TeamDivaza pic.twitter.com/97rDbgKbst — Sonia B (@soniab106) February 22, 2024

Alana continuó firme diciendo que siempre se lava las manos, pero Romeh también comentó acerca de lo que vio ‘Divaza’ y dijo, “yo fui testigo y puedo decir que sí (cocinaste con las manos sucias). Te vimos”.

La ganadora de realities culinarios insistió diciendo, “hoy me vine directo de entrenar y me lavé las manos”, así que Romeh le dijo, “hoy sí te creo pero no pasa nada, solo le va a dar hepatitis a todos”.

Finalmente Alana siguió defendiéndose comentando que si fuera por enfermedades, el cuarto Tierra ya estaría muy enfermo porque los vio cortando el pollo en la misma tabla que las verduras, algo que los chefs saben que no se debe hacer porque se contamina la comida. “Eso es contaminación cruzada”, mencionaba.

Romeh terminó la conversación diciéndole, “pero Alana nosotros somos novatos, tú eres chef”, y Lliteras respondió, “no hay pretextos para la limpieza”, así que Romeh dijo, “exactamente, no hay pretextos para la limpieza, tú lo dijiste”.