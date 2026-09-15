Asesinan al influencer Emerson Rey y a su padre a plena luz del día; familiares estarían involucrados

A poco más de un mes del asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo, se reporta que otro creador de contenido y su padre fueron asesinados en circunstancias similares. ¿Ya atraparon a los responsables? Te contamos todo lo que se sabe.

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Emerson Rey murió el 14 de septiembre / Redes sociales

El asesinato del influencer Emerson Rey y su padre

De acuerdo con informes oficiales, todo ocurrió durante la tarde del pasado lunes 14 de septiembre, en Tenexpa, Guerrero. Emerson Rey y su padre salían del Ministerio Público de la localidad cuando unos sujetos armados los interceptaron.

Los responsables les habrían disparado en varias ocasiones y luego huirían de la escena. Las autoridades acordonaron el lugar y los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la autopsia correspondiente.

La noticia se dio a conocer por el hermano del influencer. A través de un video para redes sociales, el hombre, en evidente estado de shock, expresó al borde del llanto lo ocurrido.

“Acaban de matar a Emerson Rey, a mi hermano, y acaban de matar a mi papá. Culpo a Ignacio Navarrete y Mildra Navarrete, que fue la que los mató”, expresó. Según usuarios, las personas que mencionó como los presuntos culpables serían familiares.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso. En tanto que las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras del influencer Emerson Rey?

Hasta ahora, se desconoce la razón por la que Emerson Rey y su padre acudieron al Ministerio Público. Se teoriza que quizá habrían ido amenazados y por ello fueron a levantar una denuncia. No obstante, nada está confirmado hasta el momento.

Por otra parte, se viralizaron las últimas palabras del creador de contenido. Tan solo horas antes de su terrible fallecimiento, usó su Facebook para desearle un buen día a toda su comunidad.

Emerson Rey “Atrapados en el tiempo. Excelente inicio de semana, mis amigos”.

El post se llenó de comentarios lamentando su deceso y deseándole lo mejor a la familia para que puedan sobrellevar su luto. Algunos también hicieron un llamado a las autoridades para que detuvieran a los responsables lo más pronto posible.

Últimas palabras del influencer Emerson Rey / Redes sociales

¿Quién era Emerson Rey, el creador de contenido asesinado a plena luz del día?

Emerson Rey era un creador de contenido originario de Guerrero. Era muy conocido, principalmente en su comunidad, por hacer contenido sobre eventos locales y noticias relevantes. También promocionaba restaurantes y apoyaba causas sociales.

Además de influencer, era cantante ocasional. Sus conocidos lo describieron como un “joven maravilloso” que “atrapaba a todos con su sonrisa”. Según dicen, no tenía problemas con nadie y solo se dedicaba a su trabajo.

Su página de Facebook, su principal plataforma en redes sociales, tenía cerca de 10 mil seguidores. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

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