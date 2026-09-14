Muerte de Jonathan Meléndez: ¿Camilo séptimo anuncia separación tras asesinato? Banda lanza fuerte comunicado

La muerte de Jonathan Meléndez ha conmocionado no solo a sus seguidores, si no también al mundo de la música en general. Tras fundar la banda Camilo séptimo, la agrupación comparte un nuevo comunicado y... ¿confirman separación? Esto sabemos.

¿Camilo séptimo se separa tras asesinato de Jonathan Meléndez? / Redes sociales y El sol de México

¿Cómo y cuándo fueron asesinados Jonathan Meléndez y su familia?

El pasado 2 de septiembre se confirmó el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un inmueble. Entre las víctimas se encontraba Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo séptimo, además de su esposa, Ana Paula, quien estaba embarazada, la pequeña hija de ambos, y una mujer que laboraba como niñera.

El lamentable hecho tuvo lugar dentro de un departamento localizado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, específicamente en un penthouse situado en la exclusiva zona residencial conocida como Zona Esmeralda:

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Información de la Fiscalía

Las primeras investigaciones establecen que el multihomicidio presuntamente se habría registrado entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía, dos hombres (Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”) habrían ingresado al inmueble presuntamente aprovechando que uno de ellos mantenía algún tipo de relación de confianza con las víctimas, para así cometer el acto.

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Presuntos asesinos de Jonathan Meléndez / Redes sociales

¿Camilo séptimo se retira tras asesinato de su tecladista, Jonathan Meléndez?

Luego de la trágica muerte de Jonathan Meléndez y su esposa, Ana Paula, una nueva noticia conmueve a sus fans, pues la banda, Camilo séptimo, anunció la cancelación de sus próximas fechas:

Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas. (...) Después de una pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo séptimo

Estas palabras comenzaron a resonar entre el fandom de la banda, y empezaron a creer que se trataba de una despedida anticipada, tras la muerte de Jonathan. Sin embargo, en el mismo comunicado aseguraron que seguirán, y que la “separación” no es una opción:

Camilo séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años. Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles. Camilo séptimo

Por ahora, la pausa será necesaria para ellos, y poco a poco hablarán acerca de sus próximas fechas y la reprogramación de las pospuestas.

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¿Cómo será el reembolso para los conciertos cancelados de Camilo séptimo?

Esta es una de las principales preguntas hechas por personas que tenían boletos para las próximas presentaciones de Camilo séptimo y que, tras el asesinato de Jonathan Meléndez, se encontraban en la incertidumbre.

La agrupación mencionó que el reembolso estará disponible, según la boletera donde fueron adquiridas las localidades:

Las personas que quieran conocer las políticas de reembolso pueden acercarse con la empresa boletera donde adquirieron sus entradas. Camilo séptimo

Finalizaron agradeciendo las palabras de aliento de todos, así como el espacio que les han dado durante este difícil momento:

Gracias por acompañarnos y por respetar este proceso. Camilo séptimo Camilo séptimo

Por lo pronto, internautas esperan que se haga justicia, y ya se ha manejado una supuesta condena que podrían recibir Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos culpables del asesinato.

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