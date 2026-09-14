Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian pausa tras nueve años juntos; lanzan comunicado: ¿Divorcio por infidelidad?

La mañana de este lunes 14 de septiembre de 2026, Edwin Luna sorprendió a sus seguidores al revelar que él y Kimberly Flores han tomado una drástica decisión sobre su matrimonio, luego de varios rumores y señalamientos que surgieron en redes sociales. ¿Separación por infidelidad?

Edwin Luna y Kimberly Flores ponen pausa a su matrimonio / Foto: Redes sociales

¿Cuándo comenzó la relación entre Edwin Luna y Kimberly Flores?

Edwin Luna ha relatado en distintas ocasiones que su primer encuentro con Kimberly Flores ocurrió en Guatemala, cuando ella abrió el concierto de La trakalosa de Monterrey.

Según lo dicho por ella a ‘Las estrellas’, el flechazo fue casi inmediato en dicho evento:

Me tocó abrir un concierto, había unos cantantes, luego entrábamos nosotros y después entró la banda y abajo, donde nos piden la foto del equipo con toda la banda, ahí veo por primera vez a Edwin (…) Cuando lo saludo, me dice ‘oye qué bien bailas’ y ya, después me encuentra en Instagram, pero uno se queda así como '¿qué contesto?’. Así fue cuando ya empezamos a platicar y después me dijo que le gustaba Guatemala, que quería ir a conocer Antigua, así fue cómo empezó la amistad y luego la relación. Kimberly Flores a ‘Las estrellas’

El romance avanzó rápidamente y en 2018, Edwin y Kimberly hicieron público que esperaban a su primera hija en común, y así en septiembre del mismo año, Edwin le pidió matrimonio a Kimberly durante una emisión de La academia.

Finalmente, después del nacimiento de su pequeña, la pareja llegó al altar el 27 de julio de 2019 en la Catedral de Monterrey.

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Boda Edwin Luna y Kimberly Flores / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Edwin Luna y Kimberly Flores la pausa en su matrimonio?

Después de nueve años de relación, Edwin Luna y Kimberly Flores pareja tomó la decisión de darse un tiempo. El cantante fue quien compartió el comunicado con sus seguidores y pidió respeto ante el momento que atraviesan como familia:

Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Edwin Luna

Por otro lado, pidió no comenzar con especulaciones ni rumores, pues tras la noticia, se llegó a mencionar por internautas si se trataba de alguna infidelidad o situación similar, algo que negó:

Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado. Edwin Luna

Hasta el momento, Kimberly no ha hecho comentarios al respecto , pero se espera que también comparta algún testimonio de su “pausa”.

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Edwin Luna y Kimberly Flores ponen en pausa su matrimonio / Redes sociales

¿Edwin Luna y Kimberly Flores se divorcian de manera definitiva?

De manera sorpresiva para muchos, Edwin Luna explicó que esta pausa no significa que hayan decidido cortar por completo la comunicación o alejarse de sus responsabilidades, ni siquiera una ruptura definitiva:

Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse. Edwin Luna

El cantante incluso expresó que existe la posibilidad de que, después de este periodo, ambos puedan reencontrarse sentimentalmente y decidir continuar juntos.

Por otro lado, internautas recuerdan que Edwin Luna y la actriz Alma Cero mantuvieron un matrimonio, que duró poco, algo que tomaron como una “señal” de lo que puede pasar.

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