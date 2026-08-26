Ingrid Martz habla de la custodia de su hija tras su divorcio, ¿perderá a la menor?: “Lo único que me importa”

A casi un año de que Ingrid Martz anunció que tenía dos años separada de su esposo, la actriz se sinceró sobre el proceso legal que enfrenta desde 2023 con su ex, el fotógrafo Rodrigo Luque, está relacionado con su única hija. ¿Podría perderla? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Ingrid Martz y su esposo Rodrigo Luque anunciaron su separación en 2025. / Especial

¿Cuando se separaron la actriz Ingrid Martz y el fotógrafo Rodrigo Luque?

Fue en octubre de 2025 cuando Ingrid Martz compartió un video en sus redes en el que dio a conocer que desde hace dos años se encontraba separada del fotógrafo Rodrigo Luque pese a que viven en la misma casa. Una decisión que tomaron procurando el bienestar de su hija:

“Rodrigo y yo, a pesar de que vivimos en la misma casa, hace más de dos años dejamos de ser pareja. La separación es inminente. Supongo que, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados; y bueno, quería compartirles esto porque se lo merecen”. Ingrid Martz

De acuerdo con la actriz de melodramas como ‘Antes muerta que Lichita’ y ‘Qué pobres tan ricos’, fue una decisión que se tomó con madurez y no existieron conflictos mediáticos; sin embargo, tras algunos meses sin nuevos detalles sobre su separación, Martz rompió el silencio.

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Ingrid Martz y Rodrigo Luque siguen en proceso de divorcio. / Captura de pantalla

¿Cuáles son los avances en el proceso de divorcio de Ingrid Martz y Rodrigo Luque?

Luego de que Ingrid Martz se sometió a una cirugía de emergencia, la intérprete de melodramas rompió el silencio sobre su proceso de divorcio en un reciente encuentro con la prensa. De acuerdo con Martz intenta no abordar el tema y solo pide que se acabe pronto y cierre bien.

“Yo le deseo a él lo mejor, que sea feliz, porque yo siempre pienso que si a él le va bien, que si está feliz y si está tranquilo, mi hija va a ser una niña feliz. A mí lo único que me importa es la felicidad de mi hija”. Ingrid Martz

Cabe señalar que desde antes de que diera a conocer su separación, Ingrid Martz se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores, por lo que ni brindó grandes detalles sobre el proceso que enfrenta actualmente con su ex y solo afirmó que busca el bienestar de su hija.

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Ingrid Martz rompió el silencio sobre su divorcio. / Foto: Redes sociales

¿La actriz Ingrid Martz lucha por la custodia de su hija con su ex, Rodrigo Luque?

De acuerdo con Ingrid Martz, lo más difícil de su separación ha sido la custodia compartida de su hija, ya que pasa hasta una semana sin verla. “Nosotros tenemos la custodia compartida, que ha sido una cosa para mí inimaginable, que es una semana con él y una semana conmigo”.

Pese a que reconoce que ha sido un proceso difícil, aseguró que su hija ha ido evolucionando más rápido debido a lo que ha vivido. “Es más madura que todos juntos en esa casa; para mí es una muestra de resiliencia, de amor y de fortaleza impresionante”, sentenció.

Finalmente, confesó que, aunque el proceso no ha sido fácil, espera que con el tiempo las cosas puedan tomar un camino diferente. Hasta ahora, Ingrid Martz no ha dado nuevas declaraciones y Luque se mantiene en silencio.

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