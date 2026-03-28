A actriz mexicana de telenovelas se le zafó la mandíbula, tras recibir cachetada en grabación; ¿quién fue?

Una famosa actriz mexicana, conocida por su participación en varias telenovelas, sorprendió hace un tiempo al revelar una anécdota sobre su carrera en televisión, en la que una escena que parecía de rutina, terminó por dejarle una secuela física.

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¿Qué actriz mexicana recibió una cachetada que le zafó la mandíbula?

Fue en febrero de 2021 cuando la actriz Ingrid Martz, a través de una transmisión en vivo en redes sociales, recordó el momento en que, durante las grabaciones de su primera telenovela, sufrió una lesión en la mandíbula tras recibir una cachetada real que la afectó por bastante tiempo.

Durante la transmisión, explicó que muchas personas le han preguntado si ha sufrido parálisis facial o algún padecimiento que explique su manera de hablar. Ante ello, decidió aclarar el origen del problema: una cachetada que recibió durante las grabaciones de la telenovela Preciosa, producción que la catapultó a la fama en la década de los 90.

Mucha gente me pregunta si tuve alguna parálisis facial o algún problema en la vida porque de pronto yo hablo medio chueco, o sea mi quijada hace como un poco así cuando hablo (se ladea) y la razón de esto es por una cachetada que me dieron en la primer telenovela que hice. Ingrid Martz

Según detalló, la intensidad del golpe fue tal que le provocó que la mandíbula se le “zafara”, generando una afectación que no solo fue momentánea, sino que con el paso del tiempo derivó en una alteración permanente en su forma de hablar.

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¿Quién le dio la cachetada a Ingrid Martz que le safó la mandíbula?

Tras lo contado por la actriz Ingrid Martz, muchos televidentes y fans de ella comenzaron a mencionar algunos posibles nombres de quien la cacheteó de tal manera.

En el vídeo de Ingrid, algunos señalan que la actriz con la que compartió una escena de este tipo, fue Felicia Mercado, quien actuó en dicho proyecto: “ Creo que fue Felicia Mercado, fui a buscar y la única escena que encontré de cachetada es con ella ”, escribió un usuario en redes.

Esto nunca fue confirmado por ninguna de las dos intérpretes, por lo que todavía se mantiene como un misterio.

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¿Quién es Ingrid Martz y en qué telenovelas ha salido?

Ingrid Martz es una actriz mexicana destacada por su carrera en la televisión, particularmente en telenovelas, motivo por el que se convirtió en un rostro reconocido para el público.

A lo largo de los años, ha formado parte de diversas producciones como:



El privilegio de amar ,

, Carita de ángel ,

, Zacatillo, un lugar en tu corazón,

Antes muerta que Lichita,

Simplemente María,

La verdad oculta y,

y, Tormenta en el paraíso.

Por último, ha estado presente en programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, de igual manera, su participación en el cine ha sido más con papeles secundarios.

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