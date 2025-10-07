Ingrid Martz anuncia su divorcio: ¿Quién es Rodrigo Luque, el fotógrafo que fue su pareja y padre de su hija?

La separación entre Ingrid Martz y Rodrigo Luque tomó por sorpresa a los fans. Después de varios años de matrimonio y una historia de amor que parecía de cuento, la actriz confirmó su separación definitiva de Rodrigo Luque, con quien además compartía la paternidad de su hija. La revelación la hizo la propia Ingrid a través de un video en redes sociales, donde habló con total honestidad sobre cómo, a pesar de seguir viviendo bajo el mismo techo, ya llevaban más de dos años separados como pareja.

Pero tras la sorpresa, muchos comenzaron a preguntarse: ¿quién es realmente el hombre que conquistó su corazón hace más de dos décadas? ¡Te contamos los detalles!

Te puede interesar: ¡Así estuvo el apasionado beso infraganti de Pato Borghetti e Ingrid Martz!

Ingrid Martz y su esposo Rodrigo Luque llevan separados dos años y esta es la razón / Especial

¿Quién es Rodrigo Luque, el fotógrafo que fue esposo de Ingrid Martz durante 8 años?

Rodrigo Luque es un fotógrafo profesional mexicano, conocido por su trabajo detrás de la cámara más que por aparecer frente a ella. Su trabajo incluye fotografía profesional, sesiones para artistas, eventos y proyectos personales, donde su estilo se distingue por un toque creativo y detallista.

Antes de convertirse en la pareja de la actriz, Rodrigo desarrolló su vida profesional de manera independiente, construyendo un camino sólido en la fotografía y el arte visual. A diferencia de muchos esposos de figuras públicas, no ha buscado protagonismo mediático, lo que le ha permitido mantener cierto anonimato a pesar de su matrimonio con una celebridad.

Ingrid ha contado que antes de ser pareja, fueron amigos, lo que le permitió conocer a fondo a Rodrigo. Fue su forma de ser lo que terminó por conquistarla. En febrero de 2017, durante un viaje a Buenos Aires, Argentina, se comprometieron, y el 4 de marzo del mismo año celebraron su unión con una boda civil y un ritual chamánico, una ceremonia espiritual que Ingrid presumió con orgullo en sus redes sociales.

Te puede interesar: Ingrid Martz abrió su corazón y confesó que padeció una terrible enfermedad

¿Cómo enfrenta Ingrid Martz el proceso de divorcio tras separarse de Rodrigo Luque por el bienestar de su hija?

Ingrid Martz anunció que ya ha iniciado los trámites de divorcio de Rodrigo Luque. Aunque reconoció que no es un proceso fácil, se mostró agradecida por el tiempo compartido con Rodrigo y por la forma en que ambos han manejado esta etapa.

“No fue una decisión fácil, pero sí necesaria”, expresó la actriz. A pesar del dolor que implica cerrar un ciclo tan importante, Ingrid dejó claro que lo más importante para ambos es el bienestar de su hija. Por eso, están comprometidos en llevar el proceso de la manera más amorosa y cordial posible.

La actriz también destacó que no hubo escándalos ni traiciones, simplemente una evolución natural en su relación que los llevó a tomar caminos distintos. Su prioridad sigue siendo su hija, y por ella están dispuestos a mantener una relación sana como padres.

Te puede interesar: Esposa de Mauricio Barcelata lanza misteriosos mensajes en medio de su divorcio ¿Confirma romance? “La cag..”

¿Quién es Ingrid Martz y cuáles son las telenovelas más famosas en las que ha participado?

Ingrid Martz, cuyo nombre completo es Ingrid Martínez de la Vega, nació el 17 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. Es una actriz mexicana reconocida por su participación en exitosas telenovelas como:



Rubí

Heridas de amor

Zacatillo, un lugar en tu corazón

Corazón indomable

Antes muerta que Lichita.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), y desde 1997 ha mantenido una carrera activa en televisión, cine y teatro. Su versatilidad le ha permitido interpretar desde personajes tiernos hasta villanas memorables, ganándose el cariño del público.

A lo largo de su trayectoria, Ingrid ha trabajado con grandes figuras del entretenimiento mexicano y ha sido parte de producciones como:



La dictadura perfecta

Mi camino es amarte

Qué pobres tan ricos

Vencer la culpa.

También ha participado en programas como:



Vecinos

La familia P. Luche

Mujer, casos de la vida real.

Su presencia en pantalla se ha mantenido constante, y en 2023 interpretó a Gloria Ruiz Arredondo en la bioserie Gloria Trevi: Ellas soy yo. Además de su carrera actoral, Ingrid ha sido imagen de campañas publicitarias y ha aparecido en videoclips musicales, consolidando su figura como una artista multifacética.