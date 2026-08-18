Actriz de telenovelas que terminó su relación con hombre 30 años menor, reaparece rapada y rumoran enfermedad

Una actriz querida actriz de telenovelas que recientemente terminó su relación con un joven casi 30 años menor, sorprendió a todos sus seguidores al cambiar de look de manera drástica. Su decisión generó varias teorías, una de ellas, una posible enfermedad. ¿Qué dijo?

Actriz de telenovelas se rapa y especulan enfermedad / Pixabay

¿Quién es la actriz de telenovelas que terminó su relación con un joven 30 años menor?

La historia de la actriz Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendió al público general hace casi cuatro años, luego de que ambos anunciaran su relación sentimental.

En aquel momento ella tenía 53 años, mientras Jim apenas 22. Ese fue motivo suficiente para que ambos se enfrentaran a una serie de intensas críticas por la diferencia de edad.

En abril de este año, Jim y Alina anunciaron su separación definitiva, y aunque muchos creyeron que se trataba de una broma o contenido, todo fue oficial, pues hasta rumores de infidelidad habían:

Para la información de muchos ignorantes que creen que solamente una infidelidad termina con una relación, no, hay muchas cosas en una relación como la de nosotros dos, hay muchas pequeñas cosas que pueden erosionar, mucha cotidianidad que se puede alterar, muchas cosas de comunicación y muchas cosas que nos corresponden a nosotros dos. Alina Lozano

Además de teorizar sobre una posible enfermedad, otros también creyeron que podía responder a un bajón emocional por su ruptura. ¿Qué pasó exactamente?

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Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación / Captura de pantalla

¿Por qué la actriz Alina Lozano decidió raparse?

Alina Lozano publicó hace algunos días su nuevo look; totalmente rapada y con una tipo mascada, razón por la que rápidamente muchos creyeron se trataba de una enfermedad como el cáncer.

Para alivianar los comentarios, Lozano rompió el silencio y aclaró las razones por las que decidió quedarse casi sin cabello:

Quiero contarles la verdadera razón por la que lo hice: porque quise. No hay ninguna razón. Alina Lozano

Por otro lado, también parecía molesta al saber que sus seguidores creyeron que su decisión respondía a un tema de salud (física o mental), algo que no era cierto:

¿Por qué tiene siempre que tener una connotación en la salud, incluso en la salud mental? ¿Por qué? También es un look divino que yo se lo he visto a muchas, muchas mujeres. Alina Lozano

Lozano publicó este video con el siguiente mensaje: “ La enfermedad por la que me rapé ”, una manera de hacer frente a internautas que casi juraban se trataba de un problema de salud.

Por último, la intérprete también refirió que raparse era algo que, además de querer hacer desde hace tiempo, no lo habría podido llevar a cabo por sus compromisos televisivos, pues no le permitían hacer algo por el estilo.

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¿Cuáles son las telenovelas de Alina Lozano más famosas?

Alina Lozano es una actriz y creadora de contenido colombiana que ha desarrollado una larga carrera en la televisión, el cine y el teatro. En los últimos años, además, se ha hecho popular en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de diversas telenovelas y series colombianas, dando vida a distintos personajes. Aquí algunos de sus trabajos más destacados:



Pedro el escamoso (2001)

(2001) Hasta que la plata nos separe (2006)

(2006) El último matrimonio feliz (2008)

(2008) Las detectivas y el Víctor (2009)

(2009) La ley del corazón (2016) y,

(2016) y, Garzón vive (2018).

En años recientes, Alina Lozano formó parte del reality ¿Apostarías por mí?, en el cual, participó con Jim Velásquez y donde también protagonizaron varias polémicas.

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