Muere Hayden Panettiere, actriz de Triunfos robados y Malcolm, a los 36 años: “Una persona increíble”

Durante la noche de este 16 de agosto se dio a conocer la muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por su participación en la cinta Triunfos robados. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de su representante, quien lamentó la pérdida.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble”, se lee en el comunicado.

Asimismo, resaltó las cualidades por las que la actriz se catapultó como una estrella en Hollywood: “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

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¿Quién era Hayden Panettiere, actriz conocida por su trabajo en Triunfos robados?

La partida de Hayden Panettiere conmocionó a la i ndustria de Hollywood y a miles de fans mexicanos que la conocieron por su interpretación de Britney Allen en la cinta ‘Triunfos robados: todo o nada’.

y a miles de fans mexicanos que la conocieron por su interpretación de en la cinta Su trabajo como la capitana del equipo de porristas de Pacific Vista World Day School la llevó a ser ampliamente reconocida dentro y fuera de su país.

la llevó a ser ampliamente reconocida dentro y fuera de su país. Sin embargo, cabe resaltar que la actriz comenzó su carrera en la industria desde muy temprana edad. Con tan solo 11 meses comenzó a participar en comerciales .

. Poco a poco, obtuvo reconocimiento y se integró en producciones como ‘One Life to Live’ y ‘Guiding Light’; aunque uno de sus trabajos más reconocidos fue en la serie ‘Héroes’.

Hayden Panettiere murió a los 36 años. / Foto: Redes sociales.

¿La actriz Hayden Panettiere también fue una estrella en ‘Malcolm’?

A lo largo de las más de 30 películas en las que participó, Hayden Panettiere también fue parte de la saga ‘Scream’, uno de sus últimos proyectos, y las series ‘La ley y el orden’ y ‘Malcolm’.

“Qué triste que falleció Hayden Panettiere, la actriz que hizo el papel de Jessica en Malcolm in the Middle y que tuvo una carrera maravillosa”, se lee en una publicación de X donde aparece la actriz interpretando uno de los personajes más icónicos de la serie.

Por otra parte, respecto a su vida sentimental, se sabe que estuvo casada con el exboxeador profesional Wladimir Klitschko, pero tras convertirse en mamá, enfrentó una fuerte depresión que derivó en adicciones al alcohol y los medicamentos.

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Qué triste que falleció Hayden Panettiere, la actriz que hizo el papel de Jessica en Malcolm in the Middle y que tuvo una carrera maravillosa💔



QEPD🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/RQvH7hidjn — Roberto Haz (@tudimebeto) August 17, 2026

¿Cuál fue la última publicación de Hayden Panettiere, estrella de ‘Malcolm’?

En su cuenta de Instagram, la última publicación de la actriz Hayden Panettiere, estrella de ‘Malcolm’, se registró el pasado 27 de julio. En la imagen en blanco y negro se observa a la intérprete junto al fotógrafo y director Randall Slavin.

Tras darse a conocer su muerte, la publicación se ha llenado de condolencias por parte de seguidores y colegas; sin embargo, cabe señalar los familiares pidieron privacidad en medio de su duelo.

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