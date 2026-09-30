Muere Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años; así lo despidieron en redes

En un día en el que el mundo del espectáculo se conmocionó por la muerte de Jorge Kahwagi, también se anunció el fallecimiento de quien le diera vida a un personaje que marcó a toda una generación.

Se trata de Peppino Mazzullo, quien fuera la voz original de Topo Gigio, el entrañable personaje que tuvo una fuerte presencia en la televisión.

Peppino murió a los 100 años de edad y dejó todo un legado en el mundo artístico. ¿Qué se sabe sobre su muerte?

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Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Peppino Mazzullo?

La muerte de Peppino Mazzullo se dio a conocer el miércoles 30 de septiembre, luego de que medios italianos reportaran el fallecimiento del actor a los 100 años de edad.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares a diarios italianos, murió en su casa de Messina, Italia, lugar al que había regresado después de retirarse de los escenarios y donde murió sin sufrimiento.

La noticia rápidamente trascendió a nivel internacional debido a la importancia que tuvo en la televisión italiana siendo la voz original de Topo Gigio.

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Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio / Redes sociales

¿De qué murió Peppino Mazzullo a los 100 años?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de muerte de Peppino Mazzullo.

De acuerdo con información de medios italianos, sus familiares señalaron que murió sin sufrir en su casa de Santo Stefano di Briga, en Messina, Italia, lugar donde pasó sus últimos años después de retirarse de los escenarios.

“Tras su cumpleaños, el actor sufrió un colapso físico y falleció esta mañana en su domicilio, sin dolor, según informaron sus familiares”, informó el medio Il Fatto Quotidiano.

Peppino Mazzullo había celebrado apenas el pasado 6 de junio su centenario de edad, acompañado por familiares, amigos y habitantes de su comunidad. Después de eso, sus familiares reportaron que tuvo un colapso físico; sin embargo, se desconoce si eso tuvo relación con su muerte.

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¿Quién fue Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio?

Peppino Mazzullo comenzó su carrera artística desde muy joven, se formó en academias de arte de Italia.

En 1950 inició profesionalmente su trayectoria en el teatro. Sin embargo, fue en 1961 cuando su carrera se impulsó al convertirse en la voz de Topo Gigio, el famoso personaje creado por Maria Perego.

Durante 45 años, estuvo detrás de la voz del personaje en programas de televisión, espectáculos, canciones y comerciales, que lo llevó a ser una de las voces más reconocidas de Italia.

Su fallecimiento ocurre apenas unos meses después de la muerte de Gabriel Garzón, actor mexicano que fue una de las voces más recordadas de Topo Gigio en México.

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