Muere autor de “La maldición de Malinche” tras delicado estado de salud, familia lo despide con desgarrador mensaje

A un día de que se confirmara la muerte de Otto Sirgo, actor mexicano que falleció a los 79 años, otra triste noticia golpeó al mundo del espectáculo. Gabino Palomares, reconocido cantautor, compositor y activista social, murió a los 76 años, según informó su familia a través de redes sociales. Su partida ha conmocionado a seguidores y figuras de la cultura, especialmente porque trascendió que atravesó complicados problemas de salud en sus últimas semanas. ¿Qué pasó realmente antes de su fallecimiento?

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Muere / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Gabino Palomares?

El cantautor Gabino Palomares murió este miércoles a los 76 años. Fue una de las figuras más queridas de la música social en México y América Latina. Fue su propia familia quien dio a conocer el fallecimiento del compositor a través de redes sociales, en un comunicado muy sentido.

Ahí explicaron que su partida ocurrió tras “librar una difícil situación de salud durante varias semanas”. También agradecieron a quienes lo siguieron de cerca durante su carrera:

“Infinitamente a quienes en toda su vida acompañaron su incansable andar desde la trinchera que él eligió por un mundo más justo”. Familia de Gabino Palomares

Muere Gabino Palomares, cantautor mexicano y referente de la Nueva Canción Mexicana

¿De qué murió Gabino Palomares y habrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento no se ha hecho pública la causa de muerte de Gabino Palomares. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles. Sobre la despedida, sus allegados adelantaron que los detalles de los servicios funerarios se darán a conocer durante el día.

Mientras tanto, las instituciones de cultura ya reaccionaron. La Secretaría de Cultura federal y la de la Ciudad de México lamentaron el fallecimiento del cantautor.

La dependencia federal destacó que fue uno de los máximos exponentes de la Nueva Canción Internacional y fundador del Canto Nuevo en México. Además, señaló: “Autor del emblemático tema ‘La maldición de Malinche’ y de más de un centenar de canciones, su voz acompañó por más de cinco décadas las luchas sociales del país y de América Latina, dejando una huella perdurable por su compromiso, congruencia y contribución al patrimonio cultural de México”.

Por su parte, Cultura CDMX aseguró que el legado musical de Palomares y sus causas sociales “permanecerán siempre en nuestra memoria colectiva”.

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La Secretaría de @CulturaCiudadMx lamenta el sensible fallecimiento de Gabino Palomares, cantautor fundamental y voz imprescindible de la trova, la memoria social y la lucha por la justicia en América Latina.



Su legado musical y su compromiso con las causas sociales… pic.twitter.com/eEC9Co2VvL — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) September 30, 2026

¿Quién fue Gabino Palomares, el cantautor de “La maldición de Malinche”?

Gabino Palomares fue un cantautor, compositor y activista mexicano, y una de las caras más representativas de la Nueva Canción Latinoamericana. Nació el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato.

Aunque estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la poesía y la música le ganaron la partida. Se dedicó de lleno a componer e interpretar.

Empezó en espacios universitarios y después pasó por peñas, sindicatos y foros culturales de la Ciudad de México. Ahí se ganó su lugar como una voz comprometida con las causas sociales.

¿Cuáles fueron las canciones, premios y colaboraciones más importantes de Gabino Palomares?

Su tema más emblemático fue “La maldición de Malinche”, compuesto en 1978. La canción cuestiona por qué se valora más lo extranjero que lo mexicano, y se volvió referente del Canto Nuevo.

También la interpretó Amparo Ochoa, lo que ayudó a que el mensaje llegara a un público mucho más amplio en México y en otros países de Latinoamérica.

Palomares compartió escenario y vínculos profesionales con Amparo Ochoa, Óscar Chávez, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chico Buarque, Pete Seeger y Daniel Viglietti. Además, se presentó en Estados Unidos, Canadá y Europa.

En 1982 fue elegido secretario general del Comité Internacional de la Nueva Canción, cargo que ocupó hasta 1988. Su repertorio incluyó canciones de protesta, temas sociales y composiciones de amor.

Entre sus reconocimientos destacan la Medalla al Mérito Artístico 2008 y el Premio Nacional Carlos Montemayor 2013. En 2017 publicó Cien canciones de amor y patria, una recopilación que recorre las etapas de su carrera.