Muere hija de actor de La ley y el orden tras presuntos “problemas de salud mental"; apenas tenía 13 años

A más de un mes de la muerte de la hija del comediante mexicano, Polidraco, un nuevo hecho conmociona al mundo de la televisión y de las redes sociales.

Una tragedia enlutece a la industria del cine y la televisión, luego de que un reconocido actor de series y películas anunciara el trágico fallecimiento de su hija de apenas 13 años, luego de presuntamente luchar contra distintos problemas de salud mental. ¿Qué se sabe al momento?

Muere hija de querido actor de series, a los 13 años de edad / Canva

¿Qué actor estadounidense anunció la muerte de su hija de 13 años?

La familia del actor Chad Lowe, conocido por sus participaciones en series como Pretty little liars, La ley y el orden y Bones, atraviesa un profundo duelo tras confirmar la muerte de su hija de 13 años.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado compartido por People, en el que los familiares de la adolescente expresaron el dolor que representa su partida:

“ Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida ”, señaló la familia.

Sus padres, Chad Lowe y la productora Kim Painter, también resaltaron el vínculo que la pequeña mantenía con sus hermanas, y aseguraron que era profundamente querida dentro de su familia.

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Chad Lowe y su esposa / Redes sociales

¿De qué murió la hija del actor Chad Lowe?

Tras confirmar el fallecimiento de la pequeña, la familia del actor Chad Lowe pidió respeto y privacidad para poder afrontar este momento.

Hasta ahora, no se han revelado públicamente las circunstancias ni la causa de muerte de la adolescente. El comunicado, sin embargo, incluyó información sobre la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline de Estados Unidos, destinada a personas que atraviesan dificultades relacionadas con la salud mental.

La referencia a este servicio ha generado especulaciones entre seguidores, aunque la familia no proporcionó detalles adicionales sobre lo ocurrido, por lo que todo se mantiene solo como un misterio y rumor.

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Chad Lowe junto a su esposa e hijas / Redes sociales

¿Quién es Chad Lowe, actor de ‘Pretty Little Liars’?

Chad Lowe comenzó a construir su trayectoria desde la década de los 80 en Hollywood, y actualmente suma alrededor de 70 créditos entre películas y producciones televisivas.

A lo largo de su carrera participó en títulos como:



La ley y el orden,

CSI: Miami,

ER,

Bones,

Almas perdidas,

Drop dead diva y

y Supergirl.

Uno de sus personajes más reconocidos en televisión fue Byron Montgomery, padre de Aria Montgomery, interpretada por Lucy Hale, en Pretty little liars. Lowe apareció en más de 80 episodios de la exitosa serie.

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