Jorge Kahwagi acusó a Valentino Lanús de supuesta estafa millonaria; así fue su pleito: “Se fue de aquí”

La muerte de Jorge Kahwagi ha hecho recordar varias polémicas protagonizadas por el exboxeador, una de ellas, junto a Valentino Lanús, a quien acusó de ser un presunto estafador, en señalamientos que salieron en el 2023. ¿Qué pasó entre ambos?

El exboxeador, Jorge Kahwagi Macari, en varias polémicas / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron la muerte de Jorge Kahwagi?

Todo se derivó de una publicación en la red social X, realizada por Roberto Palazuelos, quien publicó esta mañana una esquela en la que aparecía el nombre de Jorge Kahwagi, junto con un mensaje en el que se despidió del empresario de manera emotiva.

Vuela alto, querido Jorge, tal como viviste. Roberto Palazuelos

Posteriormente, más medios comenzaron a retomar la información del fallecimiento, asegurando que todo ocurrió de manera repentina e inesperada, no solo para su familia, si no también para compañeros del ámbito que lo despidieron.

Kahwagi Macari había sufrido la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, apenas en marzo de este año, otra de las situaciones que han conmocionado al mundo empresarial y televisivo.

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Así despidió Roberto Palazuelos a Jorge Kahwagi / Redes sociales

¿De qué supuesta estafa acusó Jorge Kahwagi a Valentino Lanús?

Algunos saben que Valentino Lanús, reconocido por su participación en diversas telenovelas mexicanas, decidió dejar la actuación para poder enfocarse en otro tipo de vida: espiritual.

La controversia comenzó en octubre de 2023, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante relató en su programa la versión que Jorge Kahwagi le habría compartido sobre su presunta experiencia con Valentino Lanús.

Según lo expuesto, el actor le habría ofrecido conseguir muebles provenientes de la India, aprovechando los años que había pasado en ese país y su conocimiento de productos y prácticas relacionadas con aquella cultura

Kahwagi habría aceptado la propuesta y entregado alrededor de cuatro millones de pesos como adelanto. Sin embargo, de acuerdo con su versión, los muebles nunca llegaron y posteriormente habría perdido comunicación con Lanús:

‘Me defraudo a mí, con cosas de la India. Él llegó y me vendió cosas de la India. Cuatro millones de pesos, y a la hora que me los iba a entregar, simplemente no me las entregó. No me las entregó y se fue de aquí’. Jorge Kahwagi, según Gustavo Adolfo Infante

Por otro lado, según la versión de Gustavo Adolfo, Jorge también se dijo molesto por las presuntas promesas de Valentino de poder “curar” a la gente, a través de procedimientos alternativos.

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¿Qué dijo Valentino Lanús sobre la supuesta estafa a Jorge Kahwagi?

Ante estos señalamientos, Valentino Lanús negó que las acusaciones fueran ciertas y sostuvo que las declaraciones de Jorge Kahwagi habrían generado un problema para él.

Por tanto, Lanús desestimó tajantemente las acusaciones, y dijo que todavía podría haber un trasfondo más “turbio” detrás de todo:

Desde hace mucho tiempo no tenemos contacto con él y no hubo fraude. El señor cometió un abuso, abusó de su poder para amenazar y causar serios problemas. (...) No quiero entrar en ese tema, pero sí hay un problema de completa injusticia. Las cosas no son como se pintaron y él lo sabe. Valentino Lanús

Hasta la información difundida en aquel momento, las versiones de Valentino Lanús y Jorge Kahwagi permanecían enfrentadas. No se sabe más acerca de este presunto fraude. ¿Será que sí?

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