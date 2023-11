Valentino Lanús reacciona a las acusaciones de Jorge Kahwagi, quien lo señaló de supuesto fraude

A finales de octubre, el empresario, exdiputado y exboxeador, Jorge Kahwagi aseguró que fue víctima de fraude por parte de Valentino Lanús y su esposa María.

El exboxeador contó a Gustavo Adolfo Infante que supuestamente, Valentino Lanús lo habría estafado hace varios años con cuatro millones de pesos. Kahwagi aseguró que le compró unos muebles y marcos de la India, pero el actor desapareció de México con su dinero sin dejar rastro alguno.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Kahwagi aseguró que Valentino Lanús se dedicaba a estafar a la gente para vivir en la selva junto a su esposa.

Recordemos que previo a su regreso a las telenovelas en Televisa, Valentino Lanús se mantuvo fuera de la pantalla durante 11 años. El actor señaló que de ese tiempo, 6 años los vivió en la selva junto a su esposa María y se dedicó a la paternidad y a compartir las enseñanzas que le dejó sanarse del cáncer de intestino.

Valentino Lanús habla de las acusaciones de Jorge Kahwagi

Ante esto, Valentino Lanús reaccionó a los señalamientos, tras ser cuestionado en un reciente encuentro con la prensa.

“Si este señor... es que no les puedo contar porque es grave, si este señor supiera el daño que ha provocado.. es bien grande. Nosotros tratamos de seguir adelante y compartir esta verdad increíble que encontramos, pero siempre que hay luz se genera oscuridad”, dijo sin aclarar el supuesto daño que habría provocado el exboxeador.

Valentino Lanús dejo entrever amenazas por parte de Jorge Kahwagi, pero no aclaró, ni dio detalles sobre estas acusaciones, pese a la insistencia de la prensa para aclarar o dar más información respecto al empresario.

“Si este hombre supiera el desastre que hizo con sus amenazas, pero no podemos hablar. Yo no me meto ahí, que se arreglen las cosas. Siempre deseándole la mejor luz a las personas, para que todos estemos bien”, expresó Lanús, quien pese a la insistencia de los medios, no quiso hablar más del tema.

Actualmente Valentino Lanús se encuentra trabajando en la telenovela Tu vida es mi vida que protagonizará con Susana Gónzález, bajo la producción de Angelli Nesma.