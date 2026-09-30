Se cumple la regla de tres, mueren tres figuras de la televisión mexicana en los últimos dias: ¡Tristeza!

La industria del entretenimiento mexicano atraviesa días de luto, pues apenas en un rango de siete días, se confirmó la muerte de tres importantes figuras de telenovelas nacionales, incluyendo el fallecimiento de Otto Sirgo. Te contamos sobre los demás.

Se cumplió la regla de 3, mueren famosos de la televisión mexicana / Canva

¿De qué murió el actor mexico-cubano Otto Sirgo?

La tarde del martes 29 de septiembre se confirmó la muerte del primer actor, Otto Sirgo, a los 79 años de edad, luego de una trayectoria de más de 50 años en el mundo del entretenimiento.

No se han revelado de manera oficial las causas de su muerte, pero muchos atribuyen que el gusto por el cigarro terminó por ocasionarle problemas de salud a lo largo de los años.

Sirgo fue una de las figuras recurrentes de las telenovelas mexicanas y participó en títulos como:



Doménica Montero,

Rosa salvaje,

Lazos de amor,

Niña amada mía,

Por un beso, entre muchas otras.

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Otto Sirgo falleció a los 79 años de edad / Redes Sociales

¿Quién era Concepción Márquez y cuándo murió?

El lunes 28 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de la primera actriz Concepción Márquez, quien murió a los 82 años.

La intérprete fue reconocida por sus participaciones en producciones de televisión, particularmente en telenovelas como:



María la del Barrio,

Senda prohibida,

Lo que callamos las mujeres,

Amanecer, entre otros trabajos.

Además de su trabajo en la pantalla chica, Márquez también tuvo participaciones en el cine mexicano. Hasta este momento, tampoco se han informado públicamente las causas del fallecimiento.

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Se confirmó la muerte de Concepción Márquez / Redes sociales

Muerte de Jorge Kahwagi cumplió la regla de tres en el mundo del espectáculo

De manera repentina, Jorge Kahwagi, empresario, exboxeador y figura de la televisión mexicana, murió recientemente, en una noticia que fue confirmada por su amigo, Roberto Palazuelos.

Kahwagi se convirtió en un rostro familiar para los televidentes, pues estuvo presente en Big brother, el reality mexicano que marcó época en aquellos primeros años de la década de los 2000’s.

Aunque se desconocen de manera oficial las causas de su fallecimiento, Gustavo Adolfo Infante habló sobre un presunto derrame cerebral que le habría costado la vida.

Kahwagi Macari sufrió la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, en marzo de este 2026, situación que también causó sorpresa en el mundo empresarial.

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