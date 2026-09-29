Muere Otto Sirgo: El actor sufrió la muerte de su esposa y aseguró ¡estar devastado por su pérdida! Así lo vivió

La tarde de este martes 29 de septiembre anunciaron la muerte del actor mexicano, Otto Sirgo, en un hecho que conmocionó no solo a la comunidad televisiva, si no también a sus colegas y amigos que tenía en el medio. Por otro lado, recuerdan que hace unos años sufrió el lamentable fallecimiento de su esposa. ¿Cómo vivió con ello?

Otto Sirgo habló de su esposa, TVNotas / Archivo TVNotas

¿Cómo anunciaron la muerte del actor Otto Sirgo?

La confirmación oficial de la muerte del actor Otto Sirgo llegó con una publicación hecha por la ANDA (Asociación Nacional de Actores), institución que compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. ANDA (Asociación Nacional de Actores)

Posteriormente, la noticia se hizo viral, pues muchos recuerdan a Otto siendo parte de importantes proyectos no solo en televisión, si no también en cine y teatro.

Lamentablemente, Sirgo también sufrió una terrible pérdida hace ya varios años: la de su esposa. Por lo pronto, las despedidas y homenajes en plataformas digitales ya han comenzado.

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ANDA confirmó muerte de Otto Sirgo / X: @andactores

¿Otto Sirgo estaba deprimido por la muerte de su esposa?

La muerte de la esposa del actor Otto Sirgo, Maleni Morales, ocurrió en noviembre del 2020, fecha que fue significativa para él, y que, según sus palabras, fue uno de los momentos más dolorosos que había vivido.

En una entrevista realizada por TVNotas al actor, en octubre de 2021, el intérprete fue cuestionado sobre ese casi primer año sin su esposa, el cual, describió como doloroso:

Fueron 47 años de un matrimonio feliz, fue mi compañera de vida y me dolió mucho perderla. (...) El 22 de septiembre se cumplieron apenas 11 meses, ha sido doloroso, aunque he ido tratando de superar esto. Otto Sirgo

Otto dejó claro que la tristeza continuaba, pero que se encontraba trabajando en poder superar el difícil momento, basándose en todos los bonitos recuerdos que tenía de ella.

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¿Cuáles son las telenovelas de Otto Sirgo más famosas?

Aunque la carrera del actor Otto Sirgo no se limita solo a la televisión, los trabajos por los que más se recuerda al actor es dentro de las telenovelas, dando vida a diversos personajes.

Con una trayectoria de más de 50 años en la TV, estos fueron algunos de sus melodramas más reconocidos:



Honor y orgullo,

El amor tiene cara de mujer,

Los miserables,

Lazos de amor,

Rosa salvaje,

Niña amada mía,

Mujer de madera,

Quiero amarte,

Lo que la vida me robó,

Tres veces Ana,

Vencer el pasado y,

y, Doménica Montero.

Tampoco olvidemos que Otto formó parte de algunos filmes y puestas en escena, no solo como actor, si no también como director.

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