Muere cantante y conductora de televisión tras haber sido diagnosticada con cáncer: “El corazón destrozado”

A solo semanas de la muerte de Elizabeth Ruiz, conductora y actriz dominicana, otra figura importante el mundo del entretenimiento apagó su luz hace unas cuantas horas.

La industria de la televisión, la radio y la música, se encuentra de luto por la muerte de una conductora y cantante, figura importante del Black Entertainment Television (BET), quien falleció a los 58 años después de un duro diagnóstico. ¿Quién era?

Anuncian muerte de cantante, locutora y conductora: ¿Quién era? / Canva

¿Qué cantante y conductora murió recientemente tras haber sido diagnosticada con cáncer?

El fin de semana se confirmó el lamentable fallecimiento de Angela Stribling, reconocida conductora, cantante y locutora de radio, según informó su esposo, Ken Washington.

Mediante una publicación en Instagram, Ken dedicó un emotivo mensaje a Stribling, agradeciendo los momentos bonitos y el impacto que ella tuvo en su vida:

Con el corazón roto comparto que mi amada esposa, Angela Marie Stribling, falleció pacíficamente en casa el sábado 26 de septiembre. Ken Washington, esposo de Angela Stribling

Miles de internautas, colegas y amigos, le dieron el último adiós a Stribling en comentarios, agradeciendo su trabajo en la industria de la radio, la música y la televisión, además, siendo pionera del movimiento Black Entertainment Television (BET).

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Angela Stribling, cantante y conductora fallecida / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer padecía la cantante Angela Stribling?

En la misma despedida escrita por Ken Washington, aseguró que su esposa y cantante, Angela Stribling, murió pacíficamente en su casa, tras dos años de una intensa lucha contra el cáncer cerebral:

Después de dos años de batalla contra el cáncer cerebral. Su hermana Darlene y yo estábamos a su lado. Angela tocó tantas vidas de una manera tan hermosa. Ken Washington

En octubre de 2025, la propia presentadora compartió un mensaje en Facebook con motivo de su cumpleaños, en el que reveló que había atravesado uno de los periodos más difíciles de su vida.

En aquella publicación, Stribling mencionó que había enfrentado un “ problema de salud inesperado ”, aunque en ese momento no ofreció mayores detalles sobre su diagnóstico.

El viudo también informó que próximamente se realizará una celebración en honor a Angela Stribling en Washington, D.C.. Por el momento, la familia no ha dado a conocer la fecha ni el lugar donde se llevará a cabo el homenaje.

Finalmente, terminó con un desgarrador mensaje de despedida:

Descansa en paz, mi amor. Se te echará más de menos de lo que las palabras puedan decir. Ken Washington

Ken y Angela estuvieron casados por cuatro años, los cuales, él describió como maravillosos, llenos de bondad y alegría.

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Anuncian muerte de Angela Stribling / IG: kenatcman

¿Cuál fue la trayectoria de Angela Stribling?

Angela Stribling desarrolló una carrera de varios años en los medios de comunicación estadounidenses, desde estaciones de radio, hasta consolidarse frente a las cámaras como conductora.

En una etapa más reciente de su carrera, Stribling estuvo al frente de su propio espacio radiofónico, Pillow Talk with Angela, proyecto con el que continuó vinculada al mundo de la comunicación.

En información retomada de Univisión, Stribling entrevistó a importantes personalidades como:



Bill Clinton,

Stevie Wonder,

Quincy Jones,

Janet Jackson,

50 Cent,

Brandy y

Sterling K. Brown.

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