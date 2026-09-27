Muere boxeador mexicano de manera trágica tras en plena pelea, hace apenas una semana: VIDEO

A poco más de un mes de que el campeón mundial de boxeo, Zolani Tete, fuera asesinado cerca de su domicilio, el deporte vuelve a sufrir una lamentable pérdida.

El mundo del boxeo mexicano se encuentra de luto por la muerte de un pugilista originario de Mexicali, Baja California, quien falleció el viernes 25 de septiembre, días después de haberse desvanecido sobre el ring al terminar su último combate. ¿Qué sucedió exactamente?

Muere boxeador mexicano tras desvanecerse en pelea / Redes sociales

¿Qué boxeador mexicano murió tras desvanecerse en pelea?

Se trata de Arturo “Lobito” Torres, joven de 26 años, quien permaneció hospitalizado en estado grave durante casi una semana, luego de desvanecerse al finalizar una pelea de box que protagonizó.

La noticia fue confirmada por familiares del deportista a través de redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y recordaron el cariño que mantenían por el boxeador:

“ Fuiste mi hermano, mi mejor amigo, mi compadre y mi compañero de vida ”, escribió Olga, hermana del pugilista.

Mientras tanto, compañeros de la disciplina también lo despidieron en redes sociales, asegurando que además de ser un gran deportista, fue una gran persona.

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Arturo “Lobito” Torres, boxeador mexicano fallecido / Redes sociales

¿De qué murió el boxeador mexicano, Arturo “Lobito” Torres?

Hasta el momento no se han confirmado oficialmente las causas de su fallecimiento, aunque algunos medios reportaron que presuntamente habría sufrido un coágulo cerebral que requirió una intervención quirúrgica.

La última aparición profesional de Arturo ocurrió el sábado 19 de septiembre, cuando enfrentó a Gilberto “Torito” García en el Parque Vicente Guerrero, en Mexicali, Baja California.

El combate terminó en el séptimo asalto. El referee Jaime Ortíz decretó la victoria de García por knockout técnico, poniendo fin al enfrentamiento.

Después de que sonara la campana, Torres comenzó a caminar hacia su esquina, pero se desplomó sobre el ring . De inmediato, los médicos ingresaron para brindarle atención.

El pugilista fue trasladado posteriormente a un hospital. De acuerdo con los reportes difundidos durante los siguientes días, habría sido sometido a una cirugía debido a un problema cerebral. Posteriormente se informó que permanecía en coma inducido.

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𝗠𝘂𝗲𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗯𝗼𝘅𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿𝗼 "𝗟𝗼𝗯𝗶𝘁𝗼" 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗽𝘀𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗹𝗲𝗮



El mexicano, falleció a los 26 años tras permanecer en coma inducido por un coágulo cerebral sufrido al término de una peleahttps://t.co/yuFegEhbpz pic.twitter.com/B43hMXwTJH — Último Minuto (@ultimominuto24) September 26, 2026

¿Quién era Arturo “Lobito” Torres y cuál fue su trayectoria?

Arturo “Lobito” Torres nació y desarrolló su carrera en Mexicali. De acuerdo con los registros de BoxRec, obtenidos del portal Unotv, él tenía 26 años y competía dentro de la división de los pesos ligeros.

El mexicano debutó como profesional el 9 de noviembre de 2018, iniciando una trayectoria que se extendió durante aproximadamente ocho años.

A lo largo de su carrera disputó 24 combates, con un registro de 15 victorias, seis derrotas y tres empates. De sus triunfos, seis fueron conseguidos por la vía del knockout, mientras que una de sus derrotas terminó de esa manera.

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