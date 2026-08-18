Muere Prichard Colón: Así fue el funeral del exboxeador que quedó en silla de ruedas tras un golpe ilegal

El mundo del deporte sigue conmocionado por la muerte de Prichard Colón, un exboxeador puertorriqueño, a los 33 años. El hecho fue confirmado el pasado 13 de agosto. A casi una semana de la tragedia, se comenzaron los ritos funerarios. Te contamos todos los detalles.

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Prichard Colón murió el 13 de agosto / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del exboxeador Prichard Colón?

A través de Facebook, el padre de Prichard Colón, el señor Richard Colón, dio a conocer la muerte de su hijo. No quiso dar detalles y solo expresó el gran dolor que siente por su partida. También habló del gran sueño que no le pudo cumplir.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. AHORA ESTÁ en un mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle SU DESEO, SU SUEÑO de traerlo DE VACACIONES a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero NO SE PUDO. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida en que puedan, por favor, manténganos en oraciones”, indicó.

Se reportó que la causa del fallecimiento fueron las secuelas que le dejó el hematoma subdural (lesión cerebral) que sufrió en 2015 tras una pelea contra Terrel Williams. En aquel entonces, su contrincante le dio varios “golpes de conejo”, es decir, le pegó en la nuca, un movimiento ilegal en los combates de boxeo.

Al bajar del ring, vomitó y luego quedó inconsciente. En el hospital, cayó en coma. Debido a esto, quedó en silla de ruedas y en estado casi vegetativo. Su familia se hizo cargo de él desde entonces.

A lo largo de los años, los allegados habían estado subiendo videos en los que mostraban el día a día del exatleta, así como los pequeños avances que tenía en el habla y movimiento.

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¿Cómo murió Prichard Colón? / Redes sociales

El funeral del exboxeador Prichard Colón

Mediante redes sociales, Nieves Meléndez, mamá de Prichard Colón, informó que el funeral y sepelio de su hijo se llevarían a cabo este 18 de agosto y parte del 19 de agosto en la Casa Funeraria Newcomer y el sepelio en el Parque Memorial Glen Haven, en Florida. El evento fue abierto a todo público.

En los videos compartidos, se puede ver el féretro abierto con el cuerpo de Colón. El ataúd está lleno de flores y tiene una bandera de Puerto Rico. El discurso de despedida estuvo a cargo de Natalie Colón, hermana de Prichard.

“Pudiste haberte ido aquella noche, pero Dios nos regaló casi 11 años más para amarte, abrazarte y tenerte con nosotros y, aunque tu cuerpo cambió, tu esencia nunca lo hizo. Tu mirada, tu amor y tu fe siempre estuvieron ahí. Hoy ya no hay silla de ruedas, no hay terapias... Hoy eres libre. Siempre seré tu hermanita y siempre será un orgullo decir que fui hermana de Prichard”. Hermana de Prichard Colón

En la ceremonia, estuvieron presentes familiares, amigos y fanáticos del exboxeador. En su discurso, Natalie agradeció la asistencia de todos.

¿Quién era el exboxeador Prichard Colón?

Prichard Colón Meléndez fue un boxeador de origen puertorriqueño. Nació el 17 de septiembre de 1992. Su debut deportivo fue en 2013. Era considerado toda una promesa del boxeo. Y es que, de las 17 peleas que tuvo, solo perdió una, siendo justamente el combate que acabó con su carrera.

En su momento, los padres de Prichard quisieron demandar por lo ocurrido. No obstante, el proceso nunca se resolvió. Según sus familiares, el exatleta estaba aprendiendo a comunicarse mediante una computadora.

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