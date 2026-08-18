Padre José de Jesús Aguilar Valdés de luto por la muerte de su hermana; la despiden con emotivo mensaje

El mundo del espectáculo sigue de luto. Y es que, tras la muerte de la actriz Hayden Panettiere, se confirma el deceso de la hermana del Padre José de Jesús Aguilar Valdés, quien es mayormente conocido por su participación en ‘MasterChef México’. Te contamos lo que se sabe.

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Padre José de Jesús Aguilar Valdés de luto / Redes sociales

Así confirmaron la muerte de la hermana del Padre José de Jesús Aguilar Valdés

Fue la comunicadora Maxine Woodside quien anunció la muerte de María del Rosario, hermana del Padre José de Jesús Aguilar Valdés. A través de redes sociales, compartió un mensaje lamentando el hecho y solidarizándose con el sacerdote.

“Mis más sinceras condolencias para el gran amigo y ser humano, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, por el sensible fallecimiento de su hermana María del Rosario. Que en paz descanse”, se lee.

Hasta el momento, las causas del deceso no han sido reveladas. Muchos creen que pudo haber sido por factores relacionados con su edad. No obstante, nada está confirmado aún. En tanto que el post de Woodside se llenó de comentarios como:

“Eterno descanso para su hermana”

“Luz y progreso para su camino espiritual para ella”

“Dios le conceda el descanso eterno”

“Le mando un abrazo con todo mi cariño”

Pese a ser una figura pública, Aguilar Valdés era muy reservado en cuanto a su vida privada, por lo que se desconocen datos de María del Rosario. El sacerdote solo llegó a comentar que eran ocho hermanos en total, siendo él uno de los de en medio.

“Nací el 20 de junio de 1954 en Ciudad de México; fui el hijo quinto de una familia de 8 hermanos; mis papás son del norte de la república, de Saltillo de Arteaga”, expresó hace algunos años.

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¿Qué dijo el Padre José de Jesús Aguilar Valdés sobre la muerte de su hermana?

Hasta ahora, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés no ha mencionado nada sobre la muerte de su hermana. Su último post en redes sociales data de hace seis horas y es un video sobre la relación entre el yoga y la religión cristiana.

Esto ha hecho pensar a muchos que el deceso de María del Rosario ocurrió después de su publicación. Sin embargo, no hay nada oficial. Se cree que la noticia debió ser muy dolorosa para él, ya que, en múltiples ocasiones, ha expresado que, para él, la familia es un factor importante en la vida.

Último post del Padre José de Jesús Aguilar Valdés / Redes sociales

¿Quién es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés?

El Padre José de Jesús Aguilar Valdés es un sacerdote, locutor, actor y bailarín mexicano. Actualmente tiene 72 años y ha dedicado su vida a la religión desde que tenía 18 años. Alcanzó la fama cuando participó en ‘MasterChef México 2023’.

También se le ha visto como invitado en algunos programas como ‘Venga la alegría’. Actualmente, comparte la palabra de Dios mediante sus redes sociales. En Instagram, tiene más de 53 mil seguidores, mientras que en YouTube tiene 1,63 millones de suscriptores.

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