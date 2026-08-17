¿Hayden Panettiere fue asesinada? Filtran sus últimas palabras tras confirmarse su muerte, ¿lo presentía?

El medio artístico se viste de luto. Durante el pasado fin de semana, se confirmó la muerte de Hayden Panettiere, actriz mayormente conocida por su participación en ‘Triunfos Robados’ y ‘Malcolm el de en medio’, a los 36 años.

Las circunstancias de su deceso han dado paso a todo tipo de teorías, incluyendo la posibilidad de un asesinato. Y es que, tan solo meses atrás, había denunciado a un actor por mostrarse ante ella sin ropa. Te contamos todo lo que se sabe.

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Hayden Panettiere murió a los 36 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años?

Fue durante la noche del 16 de agosto que comenzó a circular la noticia sobre la muerte de Hayden Panettiere. A través de redes sociales, su representante lanzó un comunicado confirmando la tragedia.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo.

No quiso entrar en detalles. Por otra parte, diversos medios estadounidenses filtraron la supuesta llamada al 911 que se habría hecho para reportar el hecho. Según se dijo, alrededor de la 1:51 pm, una amiga de la actriz contactó a los servicios de emergencia para notificar que Hayden se encontraba inconsciente dentro de un complejo de departamentos en Carolina del Sur.

En el audio de la supuesta conversación, se puede escuchar cómo se hace referencia a una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Si bien esto no ha sido confirmado por la familia, ha hecho que muchos especulen que la famosa se quitó la vida.

Las autoridades han declarado que ya existe una carpeta de investigación y que se está en espera de los resultados de la autopsia para dictaminar lo que realmente pudo haber pasado.

Se cree que Hayden Panettiere pudo haberse quitado la vida / Redes sociales

La teoría oscura sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere

En redes sociales, ha estado circulando una teoría que apunta a que realmente la actriz Hayden Panettiere presuntamente fue asesinada. De acuerdo con esta especulación, “silenciaron” a la celebridad por haber denunciado que un actor se mostró ante ella sin ropa.

Recordemos que, hace unos meses, la famosa publicó un libro autobiográfico llamado ‘This is me: A reckonig’. Mediante este proyecto, narró que, hace 19 años, una supuesta amiga la llevó a la cubierta interior de un barco y la metió en la cama de un actor, quien estaba completamente desnudo.

Según contó, tuvo que defenderse de él y esconderse para evitar que la situación pasara a mayores. No mencionó nombres y solo se limitó a decir que se trataba de un “ganador del Óscar”. Estos detalles han hecho que muchos especulen que este individuo mandó “asesinarla” para impedir que lo siguiera exhibiendo.

“Ahora ha muerto. Se desconoce la causa. Acababa de volar de Los Ángeles al sur con su novio cuando ocurrió. Hollywood es pura maldad”, es uno de los tantos comentarios que apoyan esta teoría en internet. Cabe resaltar que esto es solo un RUMOR y no hay nada confirmado hasta el momento.

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Teoría sobre la muerte de Hayden Panettiere / Redes sociales

Las últimas palabras de Hayden Panettiere

A raíz de su muerte, ha comenzado a viralizarse el último post que hizo Hayden Panettiere. Dicha publicación data de hace tres semanas y es una foto que se tomó junto al fotógrafo Randall Islavin. Junto a la imagen, posteó el siguiente mensaje:

“Good times and good friends (Buenos tiempos y buenos amigos)” Hayden Panettiere

Todo parece indicar que la famosa estaba pasando un gran momento en su vida. Y es que su libro estaba siendo todo un éxito en diversas plataformas estadounidenses y vivía tranquila junto a su pareja e hija.

La muerte de Hayden Panettiere dejó una gran huella en el mundo artístico. Y es que muchos la consideran como un ícono de las comedias románticas adolescentes. Sus fans la recuerdan por sus apariciones en proyectos como:

Triunfos robados

Sueños sobre hielo

Héroes

Malcolm el de en medio

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