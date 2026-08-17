¿De qué murió Hayden Panettiere? Se habría quitado la vida tras denunciar a un actor; filtrarían llamada al 911

La muerte de Hayden Panettiere, actriz reconocida por sus papeles en diferentes películas y series, continúa generando conmoción. A unas horas de que se confirmara su fallecimiento a los 36 años, nuevos detalles sobre los últimos momentos de la intérprete han salido a la luz. ¿Qué le pasó?

Muere actriz Hayden Panettiere a los 36 años. / Redes sociales

¿Cuándo confirmaron la muerte de la actriz Hayden Panettiere?

La noche del 16 de agosto trascendió la noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere, actriz reconocida por su participación en la película Triunfos robados. La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por su representante, quien expresó su tristeza ante la pérdida:

Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla Representante de Hayn Panettiere

La noticia ha impactado a todo el mundo del espectáculo, ya que Hayden había incursionado también como escritora. Uno de sus recientes trabajos fue: This is me: A reckonig, explorando una nueva faceta en su vida.

En dicho proyecto biográfico, Panettiere compartió a sus seguidores que durante una fiesta con figuras del espectáculo, un actor se “exhibió ante ella” sin ropa , cuando la actriz apenas tenía 19 años, en un momento que la dejó marcada.

Hayden no reveló la identidad de la persona, pero sí mencionó que se trata de un ganador del Oscar , la máxima distinción para un intérprete. ¿Quién será?

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Libro de Hayden Panettiere / Redes sociales

¿Por qué aseguran que la actriz Hayden Panettiere se quitó la vida tras denunciar a un actor?

De acuerdo con información publicada por People, agentes y servicios médicos de emergencia acudieron alrededor de la 1:51 de la tarde del domingo 16 de agosto a un complejo de apartamentos ubicado en Greenville, Carolina del Sur.

El reporte inicial correspondía a una mujer que se encontraba inconsciente. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de Hayden Panettiere.

Según información difundida por TMZ, la llamada al 911 habría sido realizada por una amiga de la actriz. Sin embargo, la policía señaló que se trataba de una “conocida” de Panettiere, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

Otra situación que ha conmocionado a toda la comunidad corresponde al audio de la llamada de emergencia, mismo que habría sido obtenido por People. En la comunicación (según dicho medio) se escucha a funcionarios hacer referencia a una “ sobredosis ” y un “ paro cardíaco ” al describir la situación.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades o familiares de Hayden. La policía ha insistido en que será necesario esperar los resultados de la autopsia y de los estudios correspondientes antes de determinar qué provocó la muerte.

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Hayden Panettiere, actriz fallecida / Redes sociales

¿Cuáles son las películas y series de Hayden Panettiere más famosas?

Hayden Panettiere comenzó su trayectoria artística desde muy pequeña, debutando en 1984 cuando participó en la telenovela de ABC One Life to live, para después consolidarse como una de las jóvenes actrices más reconocidas de Hollywood.

Te compartimos sus trabajos más conocidos en cine y televisión:

Cine



Duelo de titanes

Raising Helen

Soñando con la fama

Triunfos robados

Te quiero, Beth Cooper

Scream 4: Grita antes de morir

Custodia

Scream 6: La gloria es de ellos

Televisión



Una vida por delante

Luz de guía

Héroes

Nashville

Héroes renacidos

Ally McBeal

Malcolm el de en medio

La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales

Panettiere deja a su hija de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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