Jorge Kahwagi: Revelan cómo fueron sus últimos momentos de vida y publican FOTO de cómo lucía

La muerte de Jorge Kahwagi Macari fue una noticia que conmocionó al mundo del espectáculo en México y despertó la inquietud por conocer cómo habrían transcurrido sus últimos momentos de vida en el ámbito personal.

En los últimos años, Jorge fue muy hermético con los aspectos de su vida y permaneció alejado de las redes sociales, por lo que se sabía muy poco sobre cómo transcurría su día a día, especialmente después de la muerte de su papá.

Ahora, una persona cercana a él compartió una foto que correspondería a los últimos meses de vida del empresario y reveló algunos detalles sobre cómo vivió Jorge Kahwagi sus últimos momentos.

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orge Kahwagi Macari / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo fueron los últimos momentos de Jorge Kahwagi?

A través de personas cercanas al empresario es que se han podido conocer algunos detalles sobre cómo era su vida durante los últimos años.

En redes sociales, la dermatóloga Isela Méndez, quien atendía a Kahwagi, compartió una publicación en la que lamentó su muerte, pero también reveló algunos detalles personales sobre el empresario.

La especialista contó que Jorge era una persona muy amable con todo el personal de la clínica y que constantemente hablaba sobre los planes que tenía para su vida. Sin embargo, uno de los temas que más mencionaba era cuánto extrañaba a su papá, Jorge Kahwagi Gastine.

“Te conocí como paciente y después nos hicimos amigos platicando planes e historias, me decías cuánto extrañabas a tu papá, siempre fuiste una persona muy amable con todas nosotras en la clínica.” Dra. Isela Méndez

Por otra parte, su amigo Roberto Palazuelos reveló en entrevistas que, durante los últimos años, Jorge se había desarrollado en el sector inmobiliario, particularmente en la compra y venta de propiedades en Tulum, Quintana Roo.

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Jorge Kahwagi Macari falleció / Redes sociales

¿Cómo lucía Jorge Kahwagi, quien murió a los 58 años?

En la publicación de la dermatóloga también compartió una foto que aparentemente correspondería a una consulta de Kahwagi en la clínica.

En la imagen se puede ver al excongresista manteniendo un físico atlético y las facciones características de su rostro, en una de sus últimas fotografías.

Con esta publicación, la especialista se sumó a las personas cercanas a Jorge Kahwagi que han lamentado su muerte a los 58 años de edad.

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¿De qué murió Jorge Kahwagi a los 58 años?

De acuerdo con la información difundida por Gustavo Adolfo Infante y posteriormente confirmada por Roberto Palazuelos, el empresario falleció a consecuencia de un derrame cerebral.

La noticia tomó por sorpresa, pues Kahwagi llevaba varios años alejado del ojo público y mantenía un perfil muy bajo. Su fallecimiento ocurrió apenas seis meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

En los últimos años, el empresario también había enfrentado diferentes problemas de salud. En 2019 sufrió una úlcera gástrica perforada que derivó en una infección y peritonitis, situación que lo mantuvo hospitalizado y que posteriormente provocó que redujera considerablemente sus apariciones públicas.

El periodista Javier Ceriani reportó que Jorge Kahwagi desarrolló una adicción a los procedimientos estéticos; sin embargo, no hay confirmación de que eso haya estado relacionado con su muerte.

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