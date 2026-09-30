Durante la mañana de este 30 de septiembre se confirmó la muerte del empresario y exboxeador Jorge Kahwagi a los 58 años. En 2019, en TVNotas te compartimos el momento en el que el exparticipante de Big Brother fue captado saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte. ¡Así te lo informamos en TVNotas!

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Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte. / Archivo TVNotas

¿Por qué Jorge Kahwagi estuvo al borde de la muerte en 2019?

En 2019 te compartimos que el exboxeador llegó muy grave a un hospital de la Ciudad de México, donde fue inducido al coma para practicarle una riesgosa operación. En una plática con la amiga de Jorge, nos enteramos de que la familia Kahwagi estaba pasando momentos de angustia y desesperación, pues aunque logró salir del coma, su situación era delicada y el diagnóstico de los médicos se mantenía reservado.

“Desde hace años Jorge vive en Tulum, porque allá tiene varios negocios de bienes raíces; hace dos meses comenzó a sentirse muy mal, se quejaba de fuertes dolores en el abdomen, fiebre y mareos, entonces se vino a la Ciudad de México para que lo atendieran… Desde 2010, cuando una bacteria le generó osteomielitis, su sistema inmune quedó muy débil”. Amiga de Jorge Kahwagi

“Los dolores lo hacían doblarse, tenía fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, estaba desorientado y lloraba de la desesperación, así que no le quedó de otra que avisarle a la familia”.

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Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte / Archivo TVNotas

¿Qué pasó con Jorge Kahwagi tras ser hospitalizado de emergencia?

De acuerdo con su amiga, al momento en que Jorge Kahwagi llegó al hospital: “Le hicieron estudios y vieron que estaba muy mal, que se le había reventado el intestino. Se encontraba tan grave, que decidieron inducirlo a coma para poder operarlo. Fue una cirugía que duró horas, en la que limpiaron sus órganos y la que, gracias a Dios, aguantó”.

Al momento en que salió del coma, fue algo muy traumático para él: “No podía hablar por los aparatos a los que está conectado y se comenzó a angustiar; se quiso quitar el suero y los cables que lo monitorean, así que tuvieron que tranquilizarlo. No sabía dónde estaba”. Pero su hermana logró tranquilizarlo tras explicarle lo que pasaba.

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Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte. / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuáles fueron las secuelas con las que se quedó Jorge Kahwagi tras haber sido inducido al coma?

En ese entonces, la amiga de Jorge Kahwagi contó que “los médicos no sabían si fue por la fiebre o por qué, pero al día siguiente de haber despertado, Jorge ya no reconocía a su familia, ni a Layla ni a Sonja”.

“Años de llevar una vida de excesos y sobre todo su abuso de cirugías es lo que le está pasando factura. Jorge tiene que arreglar su vida, porque otra ya no la cuenta. Ésas terminaron de amolarlo”. Amiga de Jorge Kahwagi

“Jorge comenzó a tener problemas con los implantes del pecho y de las nalgas, pero no le dio importancia y en vez de ir a checarse, siguió con su estilo de vida desenfrenado; se la pasaba de fiesta en fiesta, no dejaba de fumar, apenas comía y casi no dormía”.

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Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte / Archivo TVNotas

¿Jorge Kahwagi ignoró las advertencias y siguió arriesgando su vida?

Luego de haber estado casi dos meses en coma inducido, Jorge Kahwagi despertó de éste y la primera decisión que tomó fue regresar a su casa, aun cuando continuaba muy grave y no podía valerse por sí mismo.

“Sigue muy grave, por poco no la contaba y es obvio que nunca volverá a ser el mismo. Cuando despertó del coma, lo primero que dijo fue que lo llevaran a su casa, que no quería estar ni un día más en el hospital, y su familia arregló todo para que así fuera. A pesar de su estado de salud, es un hombre muy necio y exigió que lo sacaran”. Amiga de Jorge Kahwagi

Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte / Archivo TVNotas

Su estado de salud en ese entonces era descrito como grave: “No puede caminar, tiene puesta una traqueotomía, come a través de una sonda y está conectado a aparatos de oxigenación para el cerebro, al parecer tiene un daño neuronal grave; su situación es muy delicada, pero se aferró”.

Sobre supuestas mejorías tras haber salido del hospital, la fuente detalló: “Me enteré de que está usando pañal, pues no puede ir al baño de forma normal; jamás nos imaginamos que estaría así a sus 50 años. Los médicos ya le advirtieron a la familia que Jorge no volverá a ser el mismo de antes, pues le quedarán muchas secuelas”.

Por el momento, se desconoce si la causa del fallecimiento de Jorge Kahwagi está relacionada con lo ocurrido en 2019, pero según reportó Gustavo Adolfo Infante, su muerte ocurrió tras un derrame cerebral, información que no ha sido confirmada por la famila.

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