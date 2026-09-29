Localizan sin vida a reina de belleza en su recámara tras dejar triste mensaje en redes: ¿anunció su muerte?

Días después de la muerte de una productora de FOX News que había denunciado a un compañero por presunto acoso, otra lamentable pérdida sacude al mundo del espectáculo internacional.

Nidhi Tiwari, reconocida influencer que también se coronó reina de belleza en su país, murió a los 30 años. Su fallecimiento ocurrió poco después de que compartiera en redes sociales una publicación que ha cobrado relevancia tras su muerte, mientras las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento.

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Nidhi Tiwari, reina de belleza que murió a los 30 años / Redes sociales

¿Quién fue Nidhi Tiwari, la reina de belleza que murió a los 30 años?

Nidhi Tiwari fue influencer, modelo y reina de belleza originaria de Varanasi, India, que logró construir una importante carrera en redes sociales y el modelaje.

Ganó el título de ‘Miss Pretty India’ en 2024, que incrementó su popularidad. Además de participar en concursos de belleza y eventos locales, Nidhi compartía constantemente videos de baile y más contenido en sus redes sociales.

Su popularidad llegó principalmente a Facebook e Instagram, plataformas en las que tuvo una comunidad de miles de seguidores.

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Nidhi Tiwari / Redes sociales

¿De qué murió Nidhi Tiwari?

De acuerdo con la versión de su madre, Nidhi Tiwari tuvo una discusión por teléfono con un ingeniero identificado como Sonu Singh durante la noche del sábado. Después de esa llamada, la joven encerró en su recámara.

Durante la noche, su familia intentaron hablar con ella y, según los reportes, Nidhi les pidió que la dejaran sola. La mañana del domingo, al notar que no respondía a sus llamados y que la puerta permanecía cerrada, la familia pidió ayuda a la policía.

Los oficiales llegaron al domicilio y encontraron a Nidhi inconsciente y en el hospital se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades investigan el caso como un posible suicidio y analizanlos registros de llamadas y comunicaciones que Nidhi tuvo antes de su muerte.

Sin embargo, la investigación continúa y todavía no se ha establecido públicamente un motivo definitivo para su fallecimiento. En la investigación, también destaca la última publicación en sus redes sociales como un posible indicio.

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Nidhi Tiwari / Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación de Nidhi Tiwari?

La última publicación de Nidhi Tiwari en redes sociales llamó especialmente la atención por el tema que abordó, pues la modelo y creadora de contenido habló sobre el amor propio.

En el mensaje, Nidhi hizo referencia a un “corazón incompleto que nadie ha podido llenar” y aseguró que había aprendido a completarlo por sí misma. La publicación fue realizada en Facebook poco antes de su muerte.

“Nadie ha llenado este corazón incompleto, yo lo he completado conmigo misma, por eso se dice que te ames a ti mismo, no a alguien más, busca en ti mismo, en alguien más, ¿cuánto tiempo buscarás a ti mismo?” Nidhi Tiwari

No existe información oficial que permita establecer que el mensaje fuera una despedida o que estuviera relacionado directamente con su muerte.

Las circunstancias del fallecimiento de Nidhi Tiwari continúan bajo investigación, por lo que cualquier interpretación sobre su estado emocional o sus posibles motivos son solo especulaciones.

Recientemente, el hijo de Cindy Crawford murió en un centro de rehabilitación, y él había hablado anteriormente sobre su salud mental.

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