Así fue el día que Otto Sirgo le dijo que ‘no’ a la Chilindrina, ¡la rechazó! ¿Cuál fue la razón? VIDEO

Hoy 29 de septiembre de 2026, murió Otto Sirgo a los 79 años, un reconocido actor de telenovelas, cine y teatro que conquistó a los mexicanos con las pasión que le imprimía a cada uno de sus personaje.

Hoy, además de recordar su vida y obra, recordamos el momento inesperado que vivió el actor cubano cuando ‘la Chilindrina’ le declaró su amor, provocando una reacción bastante curiosa por parte de Otto Sirgo.

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Otto Sirgo no quiere una relación / Instagram

Otto Sirgo, ¿el amor imposible de ‘la Chilindrina’?

En 2023, María Antonieta de las Nieves dejó a todos estupefactos cuando en un encuentro con los medios de comunicación, y luego de varios años de la muerte de su esposo, reveló que estaba lista para rehacer su vida, con dos candidatos específicos: el viudo de Talina Fernández o el actor Otto Sirgo.

Como era de esperarse, las declaraciones de ‘la Chilindrina’ llegaron a oídos del cubano, quien nervioso reveló que estaba muy sorprendido de los dichos de la actriz, pues ambos llevaban conociéndose durante varios años.

A pesar de la sorpresa que le causó el actor dijo que en aquel momento no estaba pensando en iniciar ningún tipo de relación sentimental, pues aún le guardaba luto a su esposa fallecida:

“Yo ahorita todavía no estoy para una relación, y dentro de una año voy a estar menos porque yo no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo, para nada” Otto Sirgo

Otto Sirgo habló de su esposa, TVNotas / Archivo TVNotas

En aquel momento Otto Sirgo fue tajante al asegurar que la única relación que mantendría con Maria Antonieta sería de amistad, pero que en un caso hipotético que hubieran podido llegar a conocerse mejor, el querría salir con la mujer detras del personaje ‘la Chilindrina’.

“Yo le agradezco mucho a María Antonieta, de verdad. Jamás imaginé que hubiera una sensación así de su parte hacia mí, jamás. Siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio mucho gusto oírlo, me dio mucho gusto verte y ojalá un día nos encontremos, nos veamos y platiquemos, nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas” Otto Sirgo

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¿Otto Sirgo no superó nunca la muerte de su esposa?

En noviembre de 2020 la pesadilla más grande de Otto Sirgo se volvió realidad tras perder a su esposa Maleni Morales a causa de las complicaciones de una trombosis pulmonar por el cáncer de pulmón que padecía.

La pareja estuvo casada por 45 años, por lo que después de la perdida, Otto Sirgo quedó devastado sin la necesidad ni el deseo de buscar una nueva pareja.

Se sabe que desde la pérdida de su esposa, Otto Sirgo permaneció soltero, por lo que “el rechazo” a ‘la Chilindrina’ toma aún más sentido.

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¿De qué murió Otto Sirgo?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconocen la causas oficiales de la muerte de Otto Sirgo, no obstante existen dos posibles causas:



Complicaciones de salud a causa de su edad, pues tenía 79 años al momento de su fallecimiento.

Complicaciones de salud debido a su adicción al tabaco, misma que se sabe no pudo controlar hasta los últimos momentos de su vida.

Ambas teorías son supuestos y aún ninguna ha sido confirmada.

Sea como fuere, Otto Sirgo siempre será recordado como uno de los actores más versátiles de la televisión mexicana, una estrella que hoy se apagó. Descanse en paz.