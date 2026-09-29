Muere Otto Sirgo: así fue su última entrevista, su estado de salud y los proyectos que dejó pendientes

La muerte de Otto Sirgo sorprendió tanto a sus seguidores como al medio artístico. Aunque en los últimos años llevaba una vida más discreta y alejada de los reflectores, el actor continuaba activo en televisión y participando en nuevos proyectos. Por ello, tras conocerse su fallecimiento, muchos han recordado sus últimas apariciones públicas, las entrevistas en las que habló de su salud y los trabajos que realizó poco antes de partir.

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¿Cómo se dio a conocer la muerte de Otto Sirgo?

El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto tras darse a conocer la muerte de Otto Sirgo a los 79 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), instituciones que lamentaron el fallecimiento del reconocido artista.

A través de redes sociales, ambas organizaciones recordaron la extensa trayectoria del actor cubano-mexicano, quien durante más de cinco décadas formó parte de algunas de las producciones más exitosas de la televisión mexicana.

La ANDI destacó especialmente su participación en títulos como Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso, proyectos que consolidaron su nombre como uno de los actores más respetados de la industria del entretenimiento.

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Lamento informar la muerte del gran actor Otto Sirgo.



En un momento más información en https://t.co/WdSSpNnhYn pic.twitter.com/UkhwFaQYYC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 29, 2026

¿De qué murió Otto Sirgo y qué se sabe de su estado de salud en los últimos años?

Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte de Otto Sirgo, por lo que continúan las especulaciones en torno a su fallecimiento.

Sin embargo, en sus últimas entrevistas el actor había hablado abiertamente sobre algunos problemas de salud que enfrentaba. Entre ellos mencionó dificultades relacionadas con el equilibrio, situación que incluso lo llevó a rechazar propuestas teatrales porque ya no se sentía completamente seguro realizando ciertas escenas físicas.

¿De qué murió el actor Otto Sirgo? / Mezcalent

¿Cuál fue la última entrevista de Otto Sirgo y qué dijo sobre la muerte de su esposa?

Uno de los temas que más marcó las últimas entrevistas de Otto Sirgo fue el fallecimiento de Maleni Morales, actriz con quien compartió más de cuatro décadas de matrimonio.

El actor relató públicamente el impacto que tuvo aquella pérdida y recordó con enorme cariño los últimos momentos que vivió junto a ella. Según contó, tuvo la oportunidad de despedirse con un abrazo y un beso apenas unas horas antes de su fallecimiento.

Aunque admitió sentirse cansado emocionalmente tras ese duro golpe, nunca se mostró derrotado. Por el contrario, hablaba de su esposa con amor, gratitud y una profunda admiración por la vida que construyeron juntos.

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✝️ DESCANSE EN PAZ | Muere el actor cubano OTTO SIRGO a los 79 años de edad



Justo el año pasado OTTO SIRGO confesó cómo vivía triste y aislado tras la muerte de su esposa, la actriz Maleni Morales.



🙏🏻 QEPD pic.twitter.com/448WvTS0c1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 29, 2026

¿Cuáles fueron los últimos proyectos y trabajos de Otto Sirgo en sus últimos momentos de vida?

Lejos de retirarse completamente, Otto Sirgo continuó trabajando hasta sus últimos años y formó parte de importantes producciones televisivas y plataformas de streaming.

Uno de sus trabajos más recientes fue la telenovela Doménica Montero, producción de TelevisaUnivision en 2025 en la que tuvo una participación especial interpretando a un abogado. Su aparición fue celebrada por el público, que seguía reconociendo su talento y presencia en pantalla.

Además, participó en la serie El precio de la fama, estrenada en ViX en mayo de 2026. En esa producción dio vida a ‘Eugenio Urrutia’ y compartió créditos con figuras como Eréndira Ibarra, Andrés Palacios, Mané de la Parra, Chantal Andere y Alejandra Barros.

Durante los últimos años también apareció en proyectos como:



Tres veces Ana

Enemigo íntimo

Ingobernable

Ringo

Falsa identidad

Vencer el pasado

Juegos interrumpidos

