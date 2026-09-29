¿De qué murió el actor Otto Sirgo a los 79 años? La adicción que pudo estar involucrada en su final

Hace unos momentos, se confirmó la muerte de Otto Sirgo, actor y director de escena mexicano, a los 79 años. Muchos se preguntan cuál fue la causa de su fallecimiento. Te contamos lo que se sabe hasta el momento, así como la adicción que pudo haber sido un factor determinante en la tragedia.

No te pierdas: Lidia Ávila sufrió la muerte de su bebé y la recuerda en redes sociales con triste mensaje: “Un ángel eterno”

El actor Otto Sirgo murió este martes 29 de septiembre / Mezcalent

¿Cómo anunciaron la muerte del actor Otto Sirgo?

A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lanzó un comunicado anunciando el fallecimiento de Otto Sirgo, a los 79 años. Se recordó un poco de su gran trayectoria y se solidarizaron con la familia del actor.

“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

No mencionaron las causas. En tanto que internautas no dudaron en lamentar los hechos y desearle todo lo mejor a la familia para que pueda sobrellevar su luto. Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Lee: Alejandra Guzmán, tras problemas de salud, anuncia muerte de ser querido y muestra cenizas: “Mi gran compañero”

Lamento informar la muerte del gran actor Otto Sirgo.



En un momento más información en https://t.co/WdSSpNnhYn pic.twitter.com/UkhwFaQYYC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 29, 2026

Lo que se sabe sobre la causa de muerte del actor Otto Sirgo a los 79 años

Al menos de forma oficial, se desconoce el motivo del deceso de Otto Sirgo. Sin embargo, hay muchas teorías de lo que le pudo haber ocurrido. Algunos creen que tuvo alguna complicación médica derivada de su avanzada edad.

Sin embargo, la mayoría concuerda en que su adicción al cigarro pudo haber sido un factor determinante. Hace algunos años, el propio actor confesó que le gustaba mucho fumar y que, si bien intentó dejarlo, nunca pudo.

“Tengo un problema de cigarritis aguda; llevo muchos años fumando. Entonces, tengo tos de fumador, pero aparte tengo flemillas por ahí perdidas. Me da gusto, me da placer, es el único vicio que tengo en mi vida. ¿Qué hago?”, dijo en una entrevista para ‘De primera mano’ en 2020.

Al menos en ese momento, dejó claro que no pensaba dejar el vicio. Incluso admitió que solo lo haría si es que ya no disfrutaba hacerlo o si un especialista se lo ordenaba.

“A estas alturas de mi vida ya no, ya no me preocupa. En el momento en que no lo disfrute o que un doctor me diga que lo deje, en ese momento sí lo dejo, no es para tanto, no tengo ninguna intención de provocar irme al otro lado”. Otto Sirgo

Hasta donde se sabe, el actor no dejó el cigarro, por lo que muchos creen que el consumo prolongado del mismo pudo causarle problemas respiratorios que derivaron en su muerte.

Otto Sirgo era adicto al cigarro / Mezcalent

¿Qué enfermedades pudo haber tenido el actor Otto Sirgo por su adicción al cigarro?

De acuerdo con sitios médicos oficiales, incluyendo Mayo Clinic, el cigarro contiene nicotina y otras sustancias que dañan la salud de quien lo consume. Es la causa principal del 80% de los casos de cáncer de pulmón.

También puede provocar EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una afección pulmonar que reduce progresivamente el aire en los pulmones. Agrupa principalmente dos trastornos: la bronquitis crónica y el enfisema.

Puede fomentar infartos y trombosis. Además del cansancio excesivo y problemas para respirar. De igual forma, puede causar daños a otros órganos y la piel.

Mira: Mueren dos futbolistas mexicanos en trágico accidente automovilístico y los despiden en redes: “Héroes” FOTOS

Enfermedades que pudo haber tenido Otto Sirgo / Mezcalent

¿Cómo era Otto Sirgo y cuáles eran sus grandes pasiones fuera de la actuación? ¡Esto cuenta su hija a TVNotas!

La hija de Otto Sirgo recordó para TVNotas cómo era su padre en la intimidad y reveló algunos de los gustos que marcaron su vida. Aunque era una persona independiente y disfrutaba tener su propio espacio, también encontraba compañía en la música, la lectura, su guitarra y la fotografía.

“Le gustaba mucho escuchar música, siempre. Toda la vida escuchó música, de todo tipo. Leía, leía un montón. Disfrutaba mucho tener su espacio. Era un hombre al que le gustaba el silencio, más o menos; o sea, no era de ruido constantemente. Era su música, su guitarra, y eso me gustaba”

Uno de sus mayores escapes fue la fotografía, pasión que llevó incluso a tener su propio estudio. Su hija destacó que no se trataba simplemente de un pasatiempo, pues Otto Sirgo disfrutaba profundamente tomar fotografías y lo hacía de manera extraordinaria: “Tenía su estudio de fotografía. La fotografía fue como su hobby máximo, su escape, digámoslo así, un escape. Y lo hacía maravillosamente también”.

¿Otto Sirgo vivió sus últimos años acompañado de sus hijos?

Pese a que con el paso de los años necesitaba mayor compañía, la hija de Otto Sirgo dejó claro que su padre siempre fue muy independiente y que disfrutaba conservar su rutina: “Siempre fue bien independiente. Él no quería. Hasta hace muy poco él agarraba su camioneta, se iba a comer diario. Regresaba, ponía el fútbol, comíamos juntos, platicábamos del fútbol”, recordó.

Esa rutina también muestra la cercanía que mantenía con sus hijos, aunque Otto Sirgo prefería conservar su espacio y autonomía hasta los últimos años de su vida.

¿Otto Sirgo nunca volvió a tener pareja por respeto a su ex?

Sobre la versión de que Otto Sirgo nunca quiso rehacer su vida en pareja porque no logró olvidar a su ex, su hija fue contundente y confirmó que sí existieron personas que intentaron acercarse sentimentalmente a él.

“Real, es muy real. No tendría yo por qué mentirle”, respondió al ser cuestionada sobre esta parte de la vida personal del actor.

Aunque reconoció que Otto Sirgo tuvo oportunidades para volver a enamorarse, explicó que él decidió no hacerlo. Incluso relacionó esta decisión con el respeto que siempre mantuvo hacia su madre.

“Por el respeto a mi madre. Digo que es una belleza. Por él quizá hubiera estado bonito, ¿sabes?”

La declaración vuelve a poner sobre la mesa la versión que durante años ha circulado sobre la vida sentimental de Otto Sirgo, incluida la posibilidad de que una de las mujeres que se acercó a él fuera “La Chilindrina”,