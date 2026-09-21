Muerte del hijo de Cindy Crawford es investigada como posible sobredosis; estaba en un centro de rehabilitación

La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años sorprendió a la industria del espectáculo internacional y ha desatado muchas dudas a su alrededor.

En un primer momento, la información señaló que el joven había sufrido un paro cardiaco; sin embargo, ahora se abrió una línea de investigación relacionada con una posible sobredosis como causa de muerte. Esto ocurrió mientras Presley se encontraba en una clínica de rehabilitación.

¿Qué es lo último que se sabe del caso?

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Presley Walker Gerber luchaba contra las adicciones / Redes sociales

¿Por qué investigan la muerte de Presley Gerber como una posible sobredosis?

De acuerdo con la información difundida, Presley Gerber falleció el domingo 20 de septiembre y en un primer momento, comenzó a circular que había sufrido un paro cardiaco.

Sin embargo, medios como People y TMZ revelaron nuevos detalles sobre la llamada de emergencia realizada la mañana del domingo para atender al joven. De acuerdo con las grabaciones obtenidas por People, la primera llamada fue registrada por un reporte de paro cardiaco, mientras que otra comunicación señaló que los servicios de emergencia se dirigían al lugar por una posible sobredosis.

Esta información coincide con el reporte oficial del Departamento de Policía de Santa Mónica, que confirmó que sus agentes acudieron alrededor esa mañana a una dirección ubicada en Berkeley Street tras recibir un reporte de una posible sobredosis. Al llegar, encontraron a un hombre adulto sin vida, quien fue identificado como Presley Gerber, de 27 años.

Según TMZ, Presley fue declarado muerto a las 9:45 de la mañana, después de que los equipos de emergencia realizaran maniobras para intentar reanimarlo. El medio también señaló que la familia habría sido informada de que el fallecimiento estaría relacionado con una aparente sobredosis.

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🚨 Presley Gerber: Police investigating death as an overdose; no foul play.



Exclusive: https://t.co/bYYLPxWns3 pic.twitter.com/htmdp57Wm2 — TMZ (@TMZ) September 21, 2026

¿Qué reveló la policía sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford?

El Departamento de Policía de Santa Mónica confirmó que el caso es investigado como una posible sobredosis, luego de que sus agentes acudieran a una dirección tras recibir un reporte relacionado con una posible sobredosis. En el lugar atendieron a quien posteriormente fue identificado como Presley Gerber.

La policía también señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un acto criminal. Por ello, la investigación busca determinar qué ocurrió y cuál fue la causa del fallecimiento.

Hasta ahora, la causa oficial de muerte sigue pendiente de los estudios realizados por el médico forense, por lo que la posible sobredosis continúa siendo una línea de investigación y no una causa confirmada.

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Presley Walker Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió en California / Redes sociales

Presley Gerber enfrentó problemas de adicciones durante aproximadamente una década, de acuerdo con las declaraciones que hizo su hermana Kaia Gerber a la revista ‘Vogue’, en sus últimas semanas de vida.

El propio Presley también había hablado en distintas ocasiones sobre su proceso de recuperación. En 2024 reveló que había enfrentado una fuerte adicción a los opioides durante varios años y contó que sufrió una sobredosis de fentanilo que casi le costó la vida y que lo dejó en coma durante varios días.

En sus últimos momentos de vida, el modelo continuó compartiendo parte de su proceso. En marzo de 2026 publicó imágenes de un tratamiento con ibogaína realizado en México y expresó su deseo de que esa fuera la última vez que tuviera que recurrir a un tratamiento de ese tipo.

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Presley Gerber permanece bajo investigación.

Así como Aylín Mujica atraviesa el fallecimiento de su hijo Mauro, ahora es Cindy Crawford quien enfrenta un dolor muy similar.

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