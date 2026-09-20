Músico de regional mexicano, integrante de Grupo Visión, muere repentinamente; así lo despidió Grupo Intocable

Después de que se informara la muerte de un cantante mexicano tras desvanecerse en pleno escenario, la música regional mexicana se vistió de luto una vez más tras el comunicado de Grupo Visión en el que se informó la muerte de uno de sus integrantes. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Muere cantante de música norteña. / Redes sociales

¿Quién fue el integrante de Grupo Invasión, músico de norteña, que murió?

A través de un comunicado difundido por Grupo Visión, se dio a conocer la muerte del cantante Jesse Medina Jr. En la publicación, se recordó su legado en la agrupación y los recuerdos que compartieron juntos como familia y músicos.

“Tu partida deja un vacío muy grande entre todos los que tuvimos la dicha de conocerte, compartir contigo y llamarte hermanito. Nos quedamos con tus recuerdos, tus sonrisas, tus ocurrencias y todos esos momentos que compartimos como familia y como banda”. Grupo Visión

Pese a su partida, Grupo Visión resaltó la dicha de poder seguir escuchándolo en cada una de sus canciones y tenerlo presente en cada uno de los momento que vive en sus corazones. “Gracias por tantos recuerdos, por tantos momentos y por haber sido parte de nuestra familia”, expresaron.

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Grupo Visión informa la muerte del cantante Jesse Medina Jr. / Redes sociales

¿Quién era Jesse Medina Jr., integrante de Grupo Visión?

Fue durante la tarde del 19 de septiembre cuando comenzó a difundirse que el joven Jesse Medina Jr. había fallecido. A través de la cuenta oficial de Grupo Visión, se compartió un emotivo mensaje en el que despidieron a su compañero, quien adquirió notoriedad tras su paso en la agrupación.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte; sin embargo, sus familiares y amigos ya han comenzado a manifestar sus condolencias. Asimismo, los detalles sobre la ceremonia religiosa o el velorio del joven, se mantienen privados.

“Mis condolencias a la familia Medina, fue más allá del honor y el privilegio conocer a Jesse”, “Dios les dé fortaleza, estaremos orando” y “Qué triste, mi más sentido pésame para toda su familia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

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¿Cómo despidió Grupo Intocable a Jesse Medina Jr. tras su muerte?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Grupo Intocable expresó sus condolencias a la familia de Jesse Medina Jr. y Grupo Visión con una imagen que resaltó el talento y trayectoria del joven músico de regional mexicano.

“Con profundo pesar, nos unimos al dolor de su familia, amigos, seres queridos y compañeros de Grupo Visión ante esta lamentable pérdida”, se lee en la publicación. Por el momento, sus seguidores están a la espera de conocer nueva información oficial sobre su despedida.

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