Muere querida y joven cantante mexicana de forma inesperada; así la despidieron: ¿Qué le pasó?

La industria musical de México apenas procesa la tragedia que cobró la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, cuando otra triste noticia volvió a golpear al mundo artístico.

La música perdió a una de sus figuras más jóvenes, quien apuntaba a convertirse en una artista prometedora dentro de la escena independiente.

Se trata de Alezú, una cantante independiente que perdió la vida a los 26 años de edad. Te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre su inesperado fallecimiento.

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Alezú, cantante mexicana / Instagram

¿Qué se sabe sobre la muerte de la cantante mexicana Alezú?

Fue durante la noche del miércoles 2 de septiembre cuando en redes sociales comenzó a difundirse la noticia de la muerte de Alezú, cantante mexicana independiente, a los 26 años.

El músico identificado como Fer Cárdenas, quien sería pareja de la cantante, publicó en Instagram información sobre los servicios funerarios de Alezú, además de compartir fotos de algunos de los momentos personales que vivieron juntos.

“Hasta siempre, Alezú”, se lee en una de las publicaciones.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la cantante. Lo que sí ha quedado claro es que la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y personas cercanas, especialmente por la corta edad de Alezú.

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Exequias de Alezú / Instagram

¿Quién era Alezú, la cantante mexicana que murió a los 26 años?

Se conoce poca información sobre la vida personal de Alezú; sin embargo, por su carrera artística se sabe que era originaria de Guadalajara, Jalisco, y que tenía 26 años al momento de su muerte.

Pertenecía a la escena musical independiente y su género era el pop; en plataformas de streaming cuenta con más de 3 mil oyentes y varias colaboraciones con músicos independientes. Su canción más popular es ‘Caer (en ti)’, que alcanza las 376 mil reproducciones.

Por el contenido que compartía en sus redes sociales, la cantante mostraba una gran dedicación a su proyecto musical. Además, disfrutaba viajar y compartir momentos junto a sus seres queridos, detalles que también quedaron plasmados en algunas de sus publicaciones.

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Alezú / Instagram

¿Cuál fue la última publicación de Alezú?

El último post de Alezú en redes sociales fue el pasado 31 de agosto, con un ‘dump’ de fotos de ella y diversos momentos de su vida.

En la descripción escribió “con un filtro de instagram todo se siente perfecto”.

La muerte de Alezú llega en un momento sensible para el espectáculo mexicano, tras la pérdida de la reconocida actriz Ludivina Olivas Contreras.

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