Muere actriz de “Soñadoras” y “La rosa de Guadalupe”: ¡Maribel Guardia y David Villalpando reaccionan en redes!

A casi un año de que se revelara la muerte de la actriz Diana Marina López, parte del elenco de Como dice el dicho, otra vez la pantalla chica despide a otra querida intérprete.

La televisión mexicana se vistió de luto nuevamente este 2 de septiembre, luego de que se confirmara el fallecimiento de una reconocida actriz de cine y televisión, parte de varias producciones importantes dentro de la audiencia mexicana. Te contamos de quién se trata.

Muere atriz mexicana de telenovelas, con varios años de carrera / Canva

¿Qué actriz de Soñadoras y La rosa de Guadalupe murió recientemente?

Este miércoles 2 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Ludivina Olivas Contreras, reconocida actriz de cine y televisión que formó parte de producciones como Soñadoras y La rosa de Guadalupe.

La intérprete tenía 89 años, y la noticia fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que utilizó sus redes sociales para lamentar la partida de quien fuera integrante de su sindicato:

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Ludivina Olivas Contreras “Ludivina Olivas”, miembro de nuestro Sindicato. La ANDA

Ludivina Olivas construyó una trayectoria dentro de la industria del entretenimiento mexicano con participaciones en diferentes producciones de cine y televisión.

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¿De qué murió la actriz de telenovelas, Ludivina Olivas?

Hasta el momento de esta nota, no se ha confirmado alguna causa o enfermedad que Ludivina Olivas padeciera durante sus últimos años de vida.

Muchos atribuyen el fallecimiento a un tema de edad, ya que la intérprete tenía 89 años de edad. De hecho, uno de los famosos que lamentaron la muerte de Olivas fue Maribel Guardia, quien compartió algunos emojis de tristeza en la publicación de la ANDA.

David Villalpando, conocido por su papel de “Profesor Virolo”, también despidió a Ludivina:

Lamentablemente, este lunes 31 de agosto de 2026 falleció a los 89 años la actriz #LudivinaOlivas, quien era una de las huéspedes de La Casa del Actor. Fue el Patronato y Consejo Honorario de este hogar para actores en retiro, quien dio a conocer el deceso. David Villalpando

La familia de Olivas no ha dado más detalles al respecto, por lo que los rumores y especulaciones sobre su muerte continúan creciendo con el paso de las horas.

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David Villalpando despide a Ludivina Olivas / Redes sociales

¿En qué programas participó Ludivina Olivas?

La carrera de Ludivina Olivas abarcó distintas etapas de la televisión y el cine mexicano. Su participación en proyectos de diferentes géneros le permitió estar presente en la industria por varios años.

Además de Soñadoras, una de las producciones más reconocidas por el público, su trayectoria incluye títulos como:

Fantoche,

El gavilán de la sierra,

La rosa de Guadalupe y

y María de mi corazón.

En Soñadoras, una de las telenovelas juveniles de Televisa más recordadas, colaboró con un importante elenco, con nombres como: Alejandra Ávalos, Aracely Arámbula, Michelle Vieth, Angélica Vale, Laisha Wilkins e Irán Castillo, entre otros actores.

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