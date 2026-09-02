Camilo séptimo: Asesinan a músico junto a su esposa embarazada y su hija: Filtran FOTO estremecedora del lugar

Este miércoles se confirmó que Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica dentro de su departamento en el Estado de México. ¿Qué pasó exactamente?

Asesinan a integrante de Camilo séptimo / FB: Camilo séptimo

¿Cómo hallaron sin vida al tecladista y productor de Camilo séptimo, junto a su familia?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el hallazgo de cuatro personas sin vida durante la noche del martes. Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez, su esposa, quien estaba embarazada, su hija de apenas tres años y una mujer que formaba parte del personal de servicio:

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Reporte de la Fiscalía, retomado de Milenio

Según las primeras investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre.

La Fiscalía señaló que dos hombres habrían ingresado al inmueble aprovechando la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

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Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

¿Hay detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo séptimo, fue localizado sin vida junto con tres personas más al interior de su penthouse, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con reportes policíacos, antes del crimen el músico habría informado a uno de sus amigos que sostendría una reunión con un hombre al que identificó como su “socio”.

Jonathan presuntamente le manifestó que tenía problemas con esta persona y, ante cualquier eventualidad, le pidió que diera aviso a las autoridades si dejaba de comunicarse.

UN SOCIO de HONAS, DETENIDO por ASESINARLO con SU FAMILIA

La @FiscaliaEdomex tiene detenido al socio del tecladista de @CamiloVIImx Jonathan Meléndez Ochoa.

El y otro tipo están acusados de matarlo junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años, y su trabajadora doméstica en… pic.twitter.com/OrcjxNmfu9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Después de que transcurrió el tiempo y el artista no realizó ninguna llamada, su conocido decidió acudir al inmueble. Al llegar, habría descubierto que dentro del departamento se había cometido un crimen, por lo que se dio aviso a las autoridades.

Como resultado de las investigaciones realizadas de manera conjunta por la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía, fueron detenidos dos hombres relacionados con el caso.

Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián “N”, señalado como el presunto socio de Jonathan Meléndez y probable autor del homicidio múltiple. También fue detenido Gerardo “N”, quien es investigado por su probable intervención en los hechos.

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TECLADISTA de @CamiloVIImx y PRODUCTOR MUSICAL, el HOMBRE ASESINADO con SU FAMILIA en @GobAtizapan; ya HAY 2 DETENIDOS

Jonathan Meléndez Ochoa, conocido como Honas, es el hombre asesinado con su esposa y su niña de 3 años en un PH de Zona Esmeralda.@FiscaliaEdomex @SSPCMexico y… pic.twitter.com/7obiWyitzf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

¿Quién fue el tecladista Jonathan Meléndez “Honas” y cómo creó Camilo séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez, conocido como “Honás”, se desempeñó como tecladista, compositor y productor. Su carrera estuvo especialmente vinculada con la historia y evolución de Camilo séptimo.

En 2013, Meléndez participó en la formación de la banda junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, con quienes ya mantenía una relación previa gracias a sus experiencias en distintos proyectos musicales.

Camilo séptimo es una banda mexicana de synthpop, indie rock y música alternativa originaria de la Ciudad de México.

Entre sus canciones más conocidas están:



Miénteme,

Vicio,

No confíes en mí,

Eres,

No dejas caer, entre muchas otras.

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