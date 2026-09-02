Montserrat Oliver informa dolorosa muerte de ser querido; lanza devastador mensaje: “Me rehúso a que se vaya”

El mundo del espectáculo ha recibido noticias tristes en los últimos días; una de las más recientes fue el anuncio de la muerte de la mamá de Rafa Nieves, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo.

Ahora, Montserrat Oliver vuelve a vestir de luto al espectáculo mexicano tras anunciar una dolorosa pérdida en su vida. La conductora compartió un desgarrador mensaje en redes sociales para despedirse de alguien muy especial. ¿Qué pasó y quién falleció? Te contamos.

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Montserrat Oliver / Redes sociales

¿Quién murió en la familia de Montserrat Oliver?

La conductora de ‘Montse & Joe’ abrió su corazón y sensibilizó a sus seguidores tras anunciar el fallecimiento de su perrita Oli, quien atravesaba algunos problemas de salud.

Montserrat compartió una publicación con varias fotografías de su querida mascota y, posteriormente, también reposteó algunas historias con mensajes de amor y apoyo para ella y Oli. Las muestras de cariño dejaron ver el lugar tan especial que la perrita ocupaba en la vida de la conductora.

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Oli, mascota de Montserrat Oliver / Instagram

¿Montserrat Oliver esperaba la muerte de Oli?

Montserrat Oliver ha demostrado ser una persona muy cercana a los animales, especialmente a sus mascotas, pues incluso cuenta con varias historias destacadas dedicadas a ellos en su perfil de Instagram.

Con Oli no fue la excepción, pues la conductora compartía constantemente fotografías y momentos junto a ella. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones llamó especialmente la atención, ya que horas antes de su muerte, Montserrat compartió una historia en la que dejó ver que su perrita no había estado bien durante los últimos días.

En el video se observa a Oli respirando de manera agitada, una situación que ya evidenciaba que su estado de salud generaba preocupación. Aunque esto no significa que Montserrat Oliver supiera que su mascota estaba a punto de morir, sí deja ver que la conductora era consciente de que Oli atravesaba un momento delicado.

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Oli, mascota de Montserrat Oliver / Instagram

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la muerte de Oli?

La conductora confirmó el fallecimiento de Oli a través de una publicación en Instagram, en la que compartió varias fotos de su mascota en diferentes momentos que vivieron juntas.

En la descripción, Montserrat Oliver dejó ver el profundo dolor que le provoca la pérdida y recordó que, cada vez que una de sus mascotas parte, se lleva “un trozo de su corazón”. La conductora también confesó que se rehúsa a procesar su partida y aceptar que sus queridos animales se han adelantado.

Montserrat también compartió un emotivo deseo; que cuando llegue el momento de partir, pueda reencontrarse con todas las mascotas que ha perdido y volver a estar junto a ellas.

“Deberían de ser eternos! Me rehuso a que se vayan! Como duele! Deseo con todo mi corazón que el día que me toque irme a mi, todos ellos corran a recibirme y nunca jamás separarnos otra vez!! Respiro pero con la partida de cada uno se llevan un trozo de mi corazón. Te quiero siempre mi Oli hermosa. Tengo clavada en mi alma tu profunda mirada con esos ojitos azules tan lindos.” Montserrat Oliver

Sucedió un caso muy similar con Mauricio Mancera en 2025, cuando anunció el fallecimiento de su perrita Xóchitl.

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