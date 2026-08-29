Creadora de contenido anuncia su propia muerte en un video tras sufrir fuerte enfermedad: “Si están viendo esto”

Apenas en enero de este 2026, la influencer Sara Bennett murió a los 39 años tras una batalla contra la ELA (esclerosis múltiple), y ella anunció su propio fallecimiento, en un hecho que conmovió las redes sociales.

La comunidad digital despidió recientemente a una creadora de contenido con miles de seguidores, luego de publicar un video anunciando su propia muerte. La influencer sufría un difícil diagnóstico que terminó causando su fallecimiento. ¿Quién era?

Influencer y tiktoker anunció su propia muerte con un video / Redes sociales

¿Quién es la influencer y tiktoker que anunció su propia muerte con un video?

En esta semana se confirmó la muerte de Andree Greig Baudoin, creadora de contenido estadounidense conocida en redes sociales como ‘Andreethegirl’, quien anunció su fallecimiento de una manera conmovedora: dejó un video pregrabado.

Uno de los momentos más conmovedores del video fue cuando Andree habló sobre su esposo y sus hijos. Aunque aseguró que no tenía miedo de morir, confesó sentirse devastada por todo lo que no podría vivir junto a las personas que más amaba:

“ Nunca podré ver a mi hijo casarse, a mi hija casarse. Nunca podré conocer a mis nietos. Nunca podré envejecer con mi esposo, a quien amo profundamente ”, expresó.

La creadora de contenido lamentó no poder acompañar a sus hijos en algunas de las etapas más importantes de sus vidas y tampoco conocer a las futuras generaciones de su familia.

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Murió la influencer y tiktoker, Andree Greig Baudoin / Redes sociales

¿Qué enfermedad padecía la fallecida tiktoker, Andree Greig Baudoin?

Andree tenía 39 años y durante los últimos cuatro años compartió públicamente su lucha contra un agresivo cáncer de mama triple negativo en fase cuatro.

A través de sus redes sociales documentó parte de su proceso, los tratamientos a los que se sometió y los momentos más difíciles que enfrentó junto a su familia.

El mensaje con el que se despedía de su familia, seguidores y amigos, comenzó de la siguiente manera:

Hola, mi familia de TikTok, si están viendo este video, solo significa que mi momento ha llegado y que ya crucé al otro lado. Andree Greig Baudoin

A pesar de la difícil situación que enfrentaba, Andree habló de la muerte sin expresar temor por lo que ocurriría con ella. Sin embargo, reconoció que lo que más le dolía era pensar en las personas que tendría que dejar atrás:

La verdad es que no tengo miedo de adónde voy. No tengo miedo de morir. Pero estoy realmente devastada por dejar a mi familia. Andree Greig Baudoin

Su video de despedida ya suma millones de reproducciones y miles de reacciones, entre quienes la despiden y también a los que apenas les apareció su contenido.

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¿Qué contenido hacía Andree Greig Baudoin en redes sociales?

Andree Greig Baudoin no tenía una carrera consolidada como creadora de contenido antes de recibir el diagnóstico de cáncer.

De hecho, ella misma explicó que abrió su cuenta de TikTok principalmente para dejar videos y recuerdos a sus hijos, y posteriormente la plataforma se convirtió en una especie de diario personal donde documentó su lucha contra la enfermedad.

Al momento de este video, su cuenta de TikTok supera los 40 mil seguidores, y muchos de sus videos superan el millón de reproducciones.

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