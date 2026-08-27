Paul Stanley explota por nuevas versiones sobre la muerte de Paco Stanley, su padre: “Quieren hacer lana”

A 27 años del asesinato de Paco Stanley, el caso ha recobrado vida, pues hace unos días, un supuesto testigo protegido reveló la identidad de quien habría sido el autor material del crimen que terminó con la vida del conductor.

Estos nuevos detalles han sido noticia en los últimos días, y se había buscado conocer la opinión de una de las personas más cercanas a Paco, su hijo Paul Stanley, conductor del programa ‘Hoy’. Finalmente, Paul rompió el silencio y habló sobre estas nuevas versiones acerca de la muerte de su padre, pero su respuesta fue muy tajante. ¿Cómo reaccionó? Te contamos.

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Paul Stanley / Redes sociales

¿Cuáles son los nuevos detalles sobre la muerte de Paco Stanley?

Luego del estreno del documental ‘Testigos: la verdad tiene voz, caso Paco Stanley’, surgió nueva información sobre el asesinato del conductor a partir del testimonio de un supuesto testigo protegido de la DEA, identificado como Jorge Godoy.

El informante aseguró conocer la identidad del presunto autor material y el supuesto móvil del crimen. Según su versión, Paco Stanley habría tenido una deuda de 4 millones de dólares relacionada con una operación de lavado de dinero. Aunque, de acuerdo con este relato, el conductor no formaba parte del crimen organizado, presuntamente habría colaborado con ellos para lavar el dinero.

Según las revelaciones presentadas en el documental, el supuesto autor material habría sido Carlos Acevedo, conocido como ‘El Pato’, quien habría recibido la orden de ejecutar al conductor. Godoy lo identificó como un exagente de la Dirección Federal de Seguridad.

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Paco Stanley / Redes sociales

¿Qué dijo Paul Stanley sobre las nuevas revelaciones de la muerte de su padre?

En un encuentro con la prensa, publicado en el canal de Eden Dorantes, Paul Stanley fue cuestionado sobre estas nuevas revelaciones. El conductor aseguró que no tenía conocimiento del supuesto testigo protegido ni de la información que habría proporcionado.

Sin embargo, Paul dejó claro que no le da importancia a las nuevas versiones que surgen alrededor de la muerte de su padre, pues considera que, después de tantos años, este tipo de revelaciones buscan lucrar con el caso.

“Yo creo que sí es protegido, yo no me he enterado de nada. No lo he visto, la verdad no le he dado voz, ni importancia.” Paul Stanley

Incluso cuestionó que el supuesto testigo haya decidido hablar hasta ahora y preguntó por qué no había dado su declaración antes, considerando que han pasado 27 años desde el asesinato de Paco Stanley.

“Quieren hacer lana, es el fin, ¿por qué no lo hizo en su momento? Mi jefe ya está descansando desde hace 27 años.” Paul Stanley

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¿Cómo murió Paco Stanley?

Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999, cuando le dispararon a su camioneta afuera de un restaurante al sur de la Ciudad de México.

El conductor había ido a desayunar en compañía de Mario Bezares luego de su programa matutino. Al salir del restaurante, abordó su camioneta y, mientras esperaba a algunos de sus acompañantes, un grupo de hombres armados abrió fuego contra el vehículo. Stanley recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

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