¿Mario Bezares emprenderá acciones legales tras documental de Paco Stanley?: “Sigue impune”, asegura

Después de que Mario Bezares rompió el silencio por primera vez tras el nuevo documental de Paco Stanley, acudió al programa De primera mano, donde se sinceró sobre las posibles acciones legales que podría emprender. ¿Qué hará Mario Bezares?

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Mario Bezares sobre el nuevo documental de Paco Stanley. / Rede sociales

¿Qué se sabe sobre el nuevo documental del asesinato de Paco Stanley?

Tras casi tres décadas del asesinato de Paul Stanley, sale a la luz un nuevo documental que busca esclarecer las dudas que aún existen sobre la muerte del conductor en 1999, ya que reúne los testimonios de personas que estuvieron relacionadas con la investigación.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mario Bezares se sinceró sobre el proyecto y confesó que ya vio el material el cual cuenta con el testimonio de dos exagentes judiciales que habrían estado presentes en el lugar de los hechos.

“Yo ya vi el documental, lo vi ayer en la noche. Son dos personas exagentes judiciales de Jalisco, de los que hablan y mencionan que estuvieron ahí en ese momento cuando dieron la orden”, dijo sobre el documental.

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Mario Bezares habla del documental sobre Paco Stanley / Archivo TVNotas

¿Por qué Mario Bezares podría emprender acciones legales tras el nuevo documental de Paco Stanley?

Luego de que se diera a conocer el documental que limpiaría la imagen de Mario Bezares y Paola Durante, el productor Juan Carlos Uribe realizó una presentación en la que estuvo presente TVNotas.

De acuerdo con el productor, uno de los testigos, identificado como el señor Godoy, aclara que Mario Bezares, Paola Durante y el ‘Cholo’ no estuvieron implicados en el asesinato; además, tampoco fueron amenazados, ni estuvieron implicados.

“Esto ya fue parte del gobierno de aquellos tiempos, que así manejó la situación. Ya no hay supuestos: en este documental se sabe toda la verdad”, señaló Juan Carlos Uribe, aunque en la presentación no reveló los nombres de los culpables.

Por lo tanto, debido a que uno de los puntos principales del documental es demostrar la inocencia de los exintegrantes de La casa de los famosos México, Mario Bezares ha sido cuestionado sobre la posibilidad de emprender acciones legales.

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¿Mario Bezares planea emprender acciones legales tras nuevo documental de Paco Stanley? / Redes sociales

¿Qué planea hacer Mario Bezares tras el documental del asesinato de Paco Stanley?

Mario Bezares se sinceró sobre su sentir tras ver el documental en el programa De primera mano, donde confesó que su familia y él decidieron poner punto final a la situación hace 27 años. “Hemos perdonado a todos los que nos hicieron daño y no por ellos, simplemente por nosotros, por tener bien nuestro corazón y estar bien con nosotros mismos”.

Por otra parte, expresó su agradecimiento al documental, ya que los “excomulga”; sin embargo, planteó la posibilidad de que pueda llegar ante las autoridades si tiene pruebas fidedignas y un sustento. “Que lo presenten en la Fiscalía y sea para bien, para la familia Stanley”, expresó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si ha considerado emprender acciones legales por daño moral, pese a disfrutar de su libertad desde hace más de dos décadas, respondió:

“La fiscalía tendría que aceptar totalmente como documento fehaciente (la serie), terminar este caso que sigue impune y, una vez que se haya terminado, se verá con otras instancias qué es lo que va a pasar”. Mario Bezares

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¿Quién es el responsable del asesinato de Paco Stanley, según el nuevo documental?

Cabe señalar que el documental estará disponible en a plataforma Reellee Tv, y aunque aún no sale a la luz, Arlette Garibay, productora del documental, reveló para TVNotas detalles exclusivos sobre el asesinato; mientras que el productor compartió en De primera mano el nombre de la persona responsable.

“Esa persona ya no vive… se llama Carlos Acevedo, alias el Pato”, contó el productor, y detalló que existen muy pocos registros de esa persona, razón por la que no hay muchas fotografías o información pública sobre él.

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