Muerte de Paco Stanley: La última conversación con su hijo, Paul Stanley, antes de ser asesinado

Este domingo 7 de junio se cumple el vigésimo séptimo aniversario luctuoso de Paco Stanley. Su muerte fue una de las más mediáticas del espectáculo. Durante muchos años, hubo teorías y hasta posibles sospechosos de su asesinato.

En esta fecha tan especial, usuarios recordaron cuando Paul Stanley, hijo del conductor, se sinceró sobre la última conversación que tuvo con su papá. Fue durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ que abrió su corazón y se sinceró sobre el tema. Esto fue lo que dijo.

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Paco Stanley y la plática que tuvo con su hijo Paul antes de morir / Redes sociales

¿Cómo murió Paco Stanley, uno de los conductores más queridos del espectáculo mexicano?

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue a desayunar con Mario Bezares y Jorge Gil en ‘El charco de las ranas’, un restaurante al sur de la CDMX. Al terminar, Paco y Jorge se dirigieron a su camioneta para esperar a Mario, quien había ido al baño.

Momentos después de abordar, unos sujetos armados se acercaron y dispararon en múltiples ocasiones. El presentador murió de forma instantánea. Gil y otras personas que iban pasando resultaron gravemente heridas.

Como era de esperarse, las teorías no faltaron. Muchos los atribuyeron a que Paco estaba relacionado con el crimen organizado. Y es que, previamente, a Mario se le cayó una bolsita blanca durante un programa en vivo. Se decía que ambos consumían sustancias ilícitas.

En aquel entonces, Mario y una edecán llamada Paola Durante fueron arrestados como sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen. En el caso de ‘Mayito’, se especulaba que estaba enojado con Paco por, presuntamente, haberse metido con su esposa, Brenda Bezares, y ser el verdadero padre de uno de sus hijos.

Tras 18 meses en prisión, ambos fueron liberados por falta de pruebas. Pese a que se demostró su inocencia, muchos siguen sospechando de ellos. Por ello, se creó el documental ‘Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley’. Este proyecto promete darle caridad a lo ocurrido y, de paso, limpiar los nombres de Mario y Paola.

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Muerte de Paco Stanley / Redes sociales

¿Paco Stanley presentía su muerte? La última conversación con su hijo Paul Stanley

Como se sabe, Paul Stanley fue un habitante de ‘La casa de los famosos México 2023’. Durante su estancia, el conductor de ‘Hoy’ habló sobre la última plática que sostuvo con su padre, Paco Stanley. El también actor reconoció que, probablemente, el hoy occiso ya presentía su muerte.

De acuerdo con su anécdota, conversó con él una semana antes de su asesinato. Fueron a comer a un restaurante que les gustaba. En medio de la comida, Paco rompió en llanto y le pidió que cuidara a su familia.

“Me dice: ‘Yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo y ese algo quiero que lo dupliques y lo multipliques y que nunca dejes sola a tu mamá, porque las mujeres te cambian y esta lágrima es para ti’ y me la embarra aquí en la mejilla y ya”. Paul Stanley

Mencionó que, tras eso, viajaron en la camioneta en la que fue asesinado y lo llevó a una casa que recién se había comprado: “Se acababa de comprar una casa mi papá en la Condesa, ya tenía un depa, pero se compró una casa. Dijo: ‘Vengan, vamos, se las voy a enseñar, hijo, aquí te voy a hacer tu cuarto’, y lo disfrutó muy poco”, añadió.

Finalmente, admitió que, en ese momento, pudo notar que su padre estaba “algo triste”, por lo que no descarta la posibilidad de que, de alguna forma, supiera su destino: “Yo creo que sí, yo creo que sí se estaba despidiendo, no sé si sabía qué onda, pero muy raro mi jefe, así triste, así se va la vida”, indicó.

¿Quién es Paul Stanley, hijo de Paco Stanley y conductor de ‘Hoy’?

Paul Stanley Durruty es un actor y conductor mexicano. Nació en 1985 y, desde muy joven, se interesó por el mundo del espectáculo. Su debut en televisión fue en 2008, cuando participó en la serie ‘Central de abastos’. Desde allí, se le ha visto en diversos proyectos como:

Sueño de amor

Camaleones

Amor de barrio

Mi querida herencia

La casa de los famosos México 2023

Actualmente, es uno de los conductores estelares del programa ‘Hoy’. En cuanto a su vida personal, está casado con Joely Bernat. Tuvieron una hija en 2024.

Se dijo en contra del nuevo documental sobre el caso de su papá. Destacó que no tiene sentido buscar al verdadero culpable y considera que solo están “lucrando” con su memoria.

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