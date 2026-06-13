Paco Stanley: revelan por qué se relacionó con el hombre que ordenó su asesinato: “le dio miedo decir que no”

La muerte de Paco Stanley sigue siendo uno de los casos más impactantes y polémicos de la historia del espectáculo mexicano. A casi tres décadas de su asesinato, nuevas declaraciones y un documental han vuelto a colocar el tema en el centro de la conversación pública, especialmente por las revelaciones sobre el presunto narcotraficante que habría ordenado ejecutarlo.

Durante años, la pregunta sobre quién mató a Paco Stanley permaneció rodeada de especulaciones, teorías y acusaciones. Sin embargo, el reciente documental “Testigos: la verdad tiene voz” ha dado un giro inesperado al caso al presentar testimonios de personas que aseguran haber conocido de cerca los hechos y que revelan detalles que habían permanecido ocultos durante más de 27 años

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¿Por qué Paco Stanley se relacionó con el el hombre señalado de ordenar su asesinato?

La nueva producción documental no solo intenta responder quién mató a Paco Stanley, sino también explicar cómo el famoso conductor llegó a tener contacto con personas vinculadas al crimen organizado.

Una de las voces que participa en el proyecto es Arlette Garibay, excompañera de trabajo del conductor y productora del documental, quien aseguró que la imagen que ella conoció de Stanley era completamente distinta a la que se ha construido alrededor del caso.

Durante una entrevista para TVNotas, Garibay defendió la calidad humana del conductor y recordó múltiples ocasiones en las que ayudó económicamente a integrantes de su equipo de trabajo.

“La parte que me toca, la parte que yo viví, la parte que es mi historia personal, es de mucho agradecimiento, de cariño. Además, no solamente lo digo yo; te lo puede decir la gran mayoría de la gente que trabajamos con él” Arlette Garibay

La productora incluso relató que Stanley apoyaba a empleados que enfrentaban emergencias familiares: “Paco, cuando alguien de la producción tenía un problema, sacaba el cheque, lo firmaba en blanco y le decía: ‘Págamelo cuando puedas’”, recordó.

Para Garibay, una posible explicación de por qué el conductor habría terminado relacionándose con personas peligrosas tiene que ver con su personalidad.

Arlette Garibay “Tal vez lo mismo de ser tan buena gente, de no saber decir que no. O a lo mejor le dio miedo decir que no, porque tú sabes que con este tipo de personas es muy difícil negarse”

La excolaboradora señaló que nadie conoce realmente el nivel de compromiso o presión que pudo haber enfrentado Stanley en aquella época, por lo que considera imposible saber con exactitud qué ocurrió detrás de las cámaras.

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¿Quién habría ordenado el asesinato de Paco Stanley?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del documental de Paco Stanley es la identidad del presunto autor intelectual del crimen.

De acuerdo con los testimonios presentados en la producción, la persona que habría dado la orden de matar a Paco Stanley fue Juan José Esparragoza Moreno, conocido en el mundo del narcotráfico como “El Azul”.

El nombre del histórico líder criminal no había sido señalado de manera tan directa en producciones anteriores sobre el caso, por lo que la revelación ha generado una fuerte controversia entre quienes han seguido durante años la investigación.

Según lo expuesto en el documental, exintegrantes de organizaciones criminales aseguran haber escuchado directamente la orden de ejecutar al conductor, aunque estas versiones siguen formando parte de testimonios y no de una resolución judicial oficial.

Mario Bezares acusado de haber orquestado la muerte de Paco Stanley / Redes sociales

¿Quién disparó contra Paco Stanley? Revelan el nombre del supuesto sicario

Además de señalar al presunto autor intelectual de la muerte de Paco Stanley, el documental también identifica a quien habría sido el autor material del asesinato.

Juan Carlos Uribe, productor de “Testigos: la verdad tiene voz”, reveló durante una entrevista en el programa De primera mano que el hombre señalado como responsable de disparar contra Stanley ya falleció.

“Esa persona ya no vive… se llama Carlos Acevedo, alias el Pato” Juan Carlos Uribe

De acuerdo con Uribe, existen muy pocos registros de esta persona, razón por la que prácticamente no hay fotografías o información pública sobre él.

¿Cuál habría sido el motivo detrás del asesinato de Paco Stanley?

Quizá la revelación más explosiva de todas es la relacionada con el supuesto móvil del crimen. Según explicó Juan Carlos Uribe, los testimonios recopilados apuntan a que el conflicto habría surgido por una fuerte cantidad de dinero que presuntamente fue entregada al conductor años antes.

“La razón que dio es porque le habían dado 4 millones de dólares para lavar de los 80s, a finales de los 80s, nunca los regresó y fue la razón, digamos, vulgarmente, como se dice, un ajuste de cuentas”, explicó.

La acusación ha causado gran revuelo debido a que, de ser cierta, cambiaría por completo la percepción que durante décadas existió sobre el asesinato de Paco Stanley.