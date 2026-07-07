Asesinan a Adán Rodríguez: Filtran VIDEO de los últimos momentos con vida del cantante mexicano, ¿hay pistas?

La muerte del cantante de regional mexicano Adán Rodríguez ha causado teorías e hipótesis ante el violento asesinato. En redes comenzaron a compartir los últimos momentos con vida el intérprete, apenas minutos antes de que fuera atacado en su hogar. ¿Cómo fue?

El cantante Adán Rodríguez fue asesinado / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque en el que murió Adán Rodríguez, cantante de regional mexicano?

Según los primeros informes difundidos por medios locales, el homicidio de Adán Rodríguez se registró cerca de las 21:00 horas del domingo 5 de julio en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán, Sinaloa.

Tras el reporte de las detonaciones, al lugar se movilizaron elementos de la Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes encontraron a un hombre con varias heridas de bala recostado en la cochera de una vivienda de dos plantas.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica, pero al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Más tarde, sus familiares identificaron oficialmente a la víctima como José Adán Rodríguez, mejor conocido en el ámbito musical como Adán R.

Las investigaciones preliminares señalan que podría tratarse de un ataque directo. De manera extraoficial, se ha informado que los presuntos agresores habrían arribado en una motocicleta; no obstante, esta versión aún no ha sido corroborada por las autoridades.

Te puede interesar: ¿Quién era Degezeta, cantante de 22 años que fue asesinado tras salir de un estudio de grabación?

Asesinato de Adán Rodríguez / Portal: Tiempo

¿Cuál es el VIDEO filtrado de los últimos momentos con vida de Adán Rodríguez?

Durante el domingo 5 de julio, Adán Rodríguez permanecía activo en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones grabó un recorrido por calles de Culiacán que lucían prácticamente vacías debido a que miles de personas seguían el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Con un tono humorístico, el cantante comentó: “ ¿Hay alguien aquí con vida?... No hay nadie en la ciudad de Culiacán, todo mundo viendo el partido. Aquí vengo chicoteado a la casa a ver el partido ”, mientras mostraba el ambiente inusual en la capital sinaloense.

Horas más tarde, tras finalizar el encuentro en el que México quedó eliminado del Mundial 2026, el intérprete volvió a dirigirse a sus seguidores para expresar su decepción por el resultado deportivo.” Jugaron como nunca y perdieron como siempre, qué tristeza mi gente ”, dijo en otro de los videos.

Tras conocerse su fallecimiento, estos fueron sus últimos registros en redes sociales, dos videos que significaban su despedida de manera definitiva. Aquí te dejamos las grabaciones.

Lee: Cantante es asesinado a plena luz del día, ¿asalto o atentado? El agresor ya habría sido identificado: FOTO

¿Cuáles son las canciones de Adán Rodríguez más conocidas?

El cantante de 29 años, Adán Rodríguez, recientemente había emprendido una nueva etapa profesional luego de terminar su participación con la agrupación Los nuevos rebeldes.

Su intención era consolidar su carrera como solista, compartiendo avances musicales y nuevos proyectos. Algunas de sus canciones más conocidas son:



El dorado fue cobre,

A mi manera,

El VIP,

Coleccionando heridas, entre otras.

Tal vez te interese: Asesinan a Julio César, querido cantante de regional mexicano; fue acuchillado, ¡así lo despiden!