Rafa González anuncia su retiro de Los Recoditos tras problemas de salud y acusaciones de violencia de su esposa

Luego de que Rafa González regresara a Los Recoditos tras enfrentar acusaciones de violencia, el intérprete de “La vida es un riesgo” sorprendió a propios y extraños al anunciar su retiro temporal de los escenarios por problemas con su salud emocional. ¿Cuál es su estado actual? Te contamos.

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¿Rafa González se retira de los escenarios? / Redes sociales

¿Por qué Rafa González enfrentó acusaciones de violencia mientras estaba en Los Recoditos?

Fue en marzo de 2026 cuando Rafa González, vocalista de Los Recoditos, fue acusado por su esposa de violencia. A través de un video difundido en redes, Fernanda Aredondo aseguró haber sufrido violencia física, psicológica y emocional durante su relación con el cantante.

En medio de la presión mediática, la agrupación de Los Recoditos dio a conocer que su vocalista estaría fuera de la agrupación temporalmente, hasta que los hechos fueran esclarecidos. “Tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la Banda”.

Por su parte, Rafa González explicó que se trataba de acusaciones falsas en su contra, por lo que consideraba necesario salir temporalmente de la agrupación para poder esclarecer los hechos. Días después, salió a la luz un video filtrado en el que Fernanda Arredondo aparece tirando objetos, rompiendo cosas y pateando una puerta; mientras que al final de video se escucha: “No me he dro... ni he pisteado”.

De acuerdo con ‘Chamonic’, cuenta que filtró el video, no sería la primera vez que la joven autolesiona; aparentemente, no apoyaría la decisión de separarse. Aunque no se hicieron públicos los detalles de la resolución, Rafa González sorprendió en mayo al regresar a los escenarios.

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Los Recoditos brindan su apoyo a Rafa González. / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Rafa González a Los Recoditos?

Fue a mediados de mayo cuando Rafa González, tras ser acusado de golpear a su esposa, se volvió tendencia una vez más al aparecer inesperadamente en los escenarios junto a Los Recoditos tras meses de haber estado lejos.

El momento ocurrió en la Plaza Mariachi, en Nashville, Tennessee, y rápidamente se volvió viral en redes, donde se puede observar a los miles de presentes gritar y cantar con el celular en alto, sorprendidos por su regreso tras la mediática situación que enfrentó.

Pese a que a lo largo de los clips que circularon se observó al vocalista sonriente en medio de su regreso, sorprendió nuevamente a sus seguidores al anunciar su retiro de la agrupación por problemas emocionales.

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Rafa González, vocalista de Los Recoditos, se retira una vez más de los escenarios. / Redes sociales

¿Qué dijo Rafa González sobre su retiro de los escenarios por problemas de salud emocional?

Tras los dimes y diretes que Rafa González enfrentó de su esposa, Fernanda Aredondo, el vocalista de regional mexicano compartió un comunicado en el que dio a conocer que se retirará una vez más de los escenarios, esta vez para tratar problemas de su salud mental.

“He estado enfrentando un momento difícil con mi salud emocional: depresión y ansiedad que se fueron acumulando y que hoy he decidido atender con la seriedad que se merecen”. Rafa González

De acuerdo con Rafa González, ingresará a un tratamiento que le brindará la ayuda necesaria para poder regresar a los escenarios con más fuerza que antes. “No ha sido fácil tomar esta decisión, pero saber que cuento con un equipo que me acompaña sin juzgarme me da la fuerza para enfrentarlo con la seriedad que se merece”.

Finalmente, agradeció a la agrupación por la paciencia y compañía que le han brindado a lo largo del proceso, reiterando una vez más su compromiso de volver “más fuerte y más presente para todos”.

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