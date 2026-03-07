Rafa González, tras ser acusado de golpear a su esposa, ahora es exhibido por “borracho y grosero”: VIDEO

Rafa González, vocalista de ‘Los Recoditos’, sigue dando de qué hablar. Luego de que su esposa, Fernanda Arredondo, lo acusara de violencia física y psicológica, ahora sale el testimonio de un exproductor que no solo la defiende, sino que también señala al cantante como un alcohólico y grosero.

Rafa González / Redes sociales

¿Cuál es la polémica entre Rafa González, vocalista de Los Recoditos, y su esposa, Fernanda Arredondo?

Hace algunos días, Fernanda Arredondo compartió un video mientras viajaba en coche con su esposo, Rafa González. En el clip, la mujer muestra las presuntas lesiones que el vocalista de ‘Los Recoditos’ le habría hecho, asegurando que ha soportado esta clase de situaciones por más de 10 años.

El material se hizo viral y la agrupación decidió suspenderlo de manera temporal. Por su parte, González negó todo y mencionó que tomaría acciones legales para que dejen de “difamarlo”. A la par de esto, salieron a la luz un par de grabaciones en las que ella, en una aparente crisis, rompe cosas, le pega a la puerta y amenaza con autolesionarse.

Arredondo explicó que el nuevo material fue sacado de contexto. Afirmó que, presuntamente, González la quería encerrar nuevamente en un “anexo” para poder estar con su “amante”. También sostuvo que el cantante no la dejaba trabajar y la “volvía loca” al decirle constantemente que necesitaba “ayuda psiquiátrica”.

En medio de todo esto, la influencer experta en espectáculos ‘Chamonic3’ reveló que, supuestamente, Rafa y Fernanda ya llevaban separados desde hacía mucho tiempo. Asimismo, informó que, aparentemente, ella tendría un historial de reacciones agresivas y ahora acusa al famoso de agresión luego de que este decidiera dejarla.

“Según me explican, lamentablemente esta no sería la primera vez que ella se comporta de manera agresiva. Incluso aseguran que hay varios videos donde se le ve autolastimándose. También me comentan que ella hizo esto porque él ya terminó su relación definitivamente, lo cual ella no acepta, pues ya no recibiría los 20 mil pesos mensuales que le daba. No tendría por qué recibirlos, ya que no tienen hijos en común”, indicó.

Esposa de Rafa González / Redes sociales

Pepe Garza exhibe a Rafa González por “grosero y borracho”

En una transmisión reciente en su canal de YouTube, el productor Pepe Garza abordó la polémica entre Fernanda Arredondo y Rafa González. Si bien dijo que no podía asegurar nada, dijo que le llamaba mucho la atención la postura del cantante en el video.

Y es que considera que Rafa tuvo que defenderse en ese momento y no solo quedarse callado, pues eso podría ser considerado como una “admisión de culpabilidad”. A la par de esto, pidió respeto para Arredondo, resaltando que mucha gente la ha tachado de “interesada” por su acusación: “Nadie sabe las circunstancias”, afirmó.

Durante la plática, Garza mencionó que, presuntamente, en una ocasión entrevistó al cantante, pero que este no solo llegó en aparente estado de ebriedad, sino que también habría mostrado una actitud grosera. Señaló que, debido a ello, nunca sacó a la luz dicha conversación, pues no quería “dañar la imagen” de la banda.

“En algún momento, este chavo, Rafa, cuando me tocó hacer una entrevista con la banda, él estaba borracho, al grado de que yo, por no perjudicar a la banda, decidí no poner la entrevista. Estaba completamente diciendo incoherencias. Habló más del Flaco que de la banda y del nuevo disco. A ese nivel de intoxicado” Pepe Garza

Supuestamente, mandó la grabación a los representantes para advertirles sobre el aparente problema de alcoholismo que tendría el artista. Culminó diciendo que era una “lástima” que alguien “tan talentoso como él” terminara en “escándalo”.

¿Quién es Rafa González, vocalista de ‘Los Recoditos’?

Rafael González García, mejor conocido como Rafa González , es un cantante mexicano.

Se integró a ‘Los Recoditos’ en 2019.

En la agrupación, ha interpretado canciones como ‘Perfecta’ y ‘Mi lugar seguro’.

Se casó con Fernanda Arredondo en 2014.

Actualmente está suspendido de la agrupación por la polémica con su esposa.

No tienen hijos juntos.

