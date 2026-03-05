Rafa González rompe el silencio tras acusaciones de violencia y pausa en Los Recoditos: “Demostraré la falsedad”

La polémica que rodea a Rafa González, vocalista de Los Recoditos, sigue creciendo en redes sociales después de que su esposa Fernanda Redondo Cortéz lo acusara públicamente de presunta violencia. Las declaraciones de la mujer generaron una fuerte conversación en internet y provocaron que la propia banda emitiera un comunicado para fijar su postura. Mientras el escándalo crecía y el tema se viralizaba, la agrupación confirmó que el cantante pausaría temporalmente sus actividades profesionales.

Ahora el propio Rafa González decidió hablar públicamente por primera vez sobre el caso. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el intérprete aseguró que ya está tomando acciones legales y que confía en que las autoridades esclarecerán lo ocurrido.

Fernanda Redondo exhibe en TikTok presuntas agresiones y amenazas del vocalista de Banda Los Recoditos. / IG / Canva

¿Qué acusaciones enfrenta Rafa González, vocalista de Los Recoditos?

Las acusaciones contra Rafa González comenzaron cuando su esposa, Fernanda Redondo Cortéz, publicó varios videos en TikTok donde relató presuntas experiencias de violencia durante los 12 años que llevaban juntos. En su testimonio, aseguró haber sufrido maltrato físico, psicológico y emocional a lo largo de su relación con el vocalista de Banda Los Recoditos.

Fernanda también afirmó que la situación deterioró gravemente su salud mental, al grado de que actualmente recibe atención psiquiátrica. Además, mencionó infidelidades y otras conductas que, según dijo, no podía detallar por las restricciones de la plataforma.

En otro de los videos, la mujer describió un presunto episodio ocurrido en una reunión familiar que, según su versión, terminó en agresiones físicas graves. Incluso declaró que, si algo llegara a pasarle, responsabiliza directamente a Rafa González o a personas cercanas a él, lo que incrementó la polémica y la atención en redes sociales.

¿Por qué Banda Los Recoditos suspendió a Rafa González tras las acusaciones de violencia de su esposa?

Tras la viralización de los videos y las acusaciones, Los Recoditos emitieron un comunicado oficial para informar su postura sobre el caso que involucra a su vocalista. La agrupación explicó que tomaron conocimiento de lo sucedido y que consideran el tema con total seriedad.

“Ante los señalamientos que han circulado recientemente en redes sociales y medios de comunicación relacionados con nuestro vocalista Rafael González, de Banda Los Recoditos, tomamos esta situación con la mayor seriedad”, señalaron.

En el mismo mensaje, la banda reiteró su postura institucional frente a cualquier tipo de violencia: “Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda”.

Finalmente, informaron que se tomó una decisión conjunta con el cantante para que se concentre en resolver la situación legal y personal.

“Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la Banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta”.

¿Qué dijo Rafa González, vocalista de Los Recoditos, sobre las acusaciones de violencia y difamación en su contra?

Horas después de que el tema siguiera escalando en redes sociales, Rafa González compartió un mensaje en el que negó las acusaciones y aseguró que está enfrentando el tema por la vía legal.

“Buenas noches, el día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y, sobre todo, con mucho cariño, para comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado como una persona violenta”.

El cantante explicó que ya está trabajando en el caso con asesoría legal y que el asunto será revisado por las autoridades correspondientes.

“Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de atender ese tema en el cual se me está involucrando y que, por antecedente, tendrá que someterse a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío plenamente. Estoy convencido de que toda la falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento”.

También explicó por qué decidió guardar silencio sobre algunos detalles: “Por lo pronto, y por asesoría de mis abogados, no puedo dar más detalles al respecto. Pero lo que sí les puedo decir es que no les voy a fallar”.

Rafa González pausa actividades con Los Recoditos tras señalamientos de violencia. / Redes sociales

¿Por qué Rafa González anunció una pausa como cantante de Los Recoditos en medio de la polémica?

En su mensaje, el vocalista confirmó que su pausa dentro de Los Recoditos fue una decisión tomada junto con los directivos de la agrupación, con el objetivo de atender el tema personal que enfrenta.

“El día de hoy, y en común acuerdo con los directivos de la banda, por tratarse de un tema personal, haré una pausa como cantante, ya que no acostumbro ventilar ni mostrar mis asuntos personales en mis actividades profesionales”.

El intérprete también aseguró que confía en que logrará demostrar su versión de los hechos: “Es una decisión que he tomado para poder resolver de manera correcta este asunto, dentro del cual, repito, demostraré la falsedad de los hechos de los cuales se me está acusando”.

Finalmente, agradeció el apoyo que ha recibido de algunos seguidores y envió un mensaje a la persona que lo señaló públicamente.

“Quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Confío en que todo esto se va a aclarar. Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar sobre lo injusto de su actuar”.