¿Detuvieron a integrante de Fuerza Regida? La FOTO viral que desató rumores y lo que se sabe hasta ahora

A semanas de que JOP de Fuerza Regida realizara una donación millonaria a mamá de Kimberly Loaiza ahora, una fotografía bastó para encender las redes sociales y poner a la agrupación en el centro de la conversación. La madrugada del 5 de julio comenzó a circular una imagen donde un integrante aparece junto a un policía mientras aborda un vehículo negro. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si el músico había sido detenido en Estados Unidos.

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¿Qué integrante de Fuerza Regida supuestamente fue arrestado en Estados Unidos

La versión que comenzó a circular en redes sociales apunta a Moisés López, integrante de Fuerza Regida, como el supuesto arrestado en Estados Unidos. Los rumores surgieron después de que desde la propia cuenta del músico se compartiera una fotografía en la que aparece junto a un policía mientras sube a una camioneta negra, una escena que muchos interpretaron como una posible detención.

La publicación incluía además un mensaje en inglés que incrementó la incertidumbre: “He’s okay he will be back Monday it’s currently his team on his account until Monday”.

El texto llamó la atención porque reconoce que el músico no estará activo en sus redes durante algunos días, pero no explica qué ocurrió ni menciona una detención.

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¿Qué dijo el equipo de Moisés López de Fuerzsa Regida sobre la fotografía?

El único mensaje público hasta ahora provino de la misma cuenta del músico. Ahí se informó que “está bien” y que regresará el lunes, mientras su equipo continuará administrando sus redes sociales de manera temporal.

“Él está bien, volverá el lunes; actualmente su equipo está manejando su cuenta hasta el lunes”. Vía Intagram de Moisés

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad en Estados Unidos ha confirmado que Moisés López haya sido arrestado. Tampoco se han difundido registros oficiales que indiquen que enfrente cargos, una investigación o algún proceso legal.

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nomames arrestaron a Moisés López mi marido de Fuerza Regida JAKDJAJDJAJDJA pic.twitter.com/YhfzKubG90 — cali, esposa oficial de Jude Bellingham (@iamsweetiengel) July 5, 2026

¿Por qué la foto de Moisés López generó tanta preocupación entre los fans de Fuerza Regida?

La reacción de los usuarios no fue casualidad. En años recientes, algunos miembros de Fuerza Regida han estado involucrados en episodios similares y que han dado de qué hablar en territorio estadounidense.

Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 2023, cuando Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista y fundador de la agrupación, fue detenido tras una revisión en la frontera de Estados Unidos.

Debido a esos antecedentes, muchos fanáticos relacionaron inmediatamente la nueva imagen de Moisés López con un posible arresto.

JOP de Fuerza Regida donó dinero a mamá de Kimberly Loaiza en semanas pasadas. / Redes sociales

¿Quién es Moisés López, integrante de Fuerza Regida?

Moisés López es uno de los músicos más populares de Fuerza Regida, agrupación que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano contemporáneo.

Originario de Colton, California, nació el 24 de mayo de 2003 y forma parte de la alineación actual de la banda junto a Jesús Ortiz Paz, Samuel Jáimez, Khrystian Ramos y José García.

Dentro del grupo se desempeña tocando el tololoche y el bajo eléctrico, instrumentos fundamentales en el característico sonido que ha llevado a Fuerza Regida a encabezar listas de éxitos internacionales.

Además de su carrera musical, Moisés López ha ganado una enorme popularidad en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores y suele aparecer en videos, entrevistas y contenidos detrás de cámaras relacionados con la agrupación.