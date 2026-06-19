JOP de Fuerza Regida lanzaría dardo a Kimberly Loaiza tras reportarse la muerte de su mamá: VIDEO

Hace algunos días, allegados a Kimberly Loaiza han confirmado la muerte de su madre, Mary Martínez, quien llevaba varios meses hospitalizada. Si bien la familia no se ha pronunciado, en redes sociales han comenzado a circular presuntas fotos del funeral.

En medio de todo esto, JOP de Fuerza Regida causó controversia al compartir un video que criticaría a la esposa de Juan de Dios Pantoja. Te contamos los detalles.

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Kimberly Loaiza criticada tras reportarse la muerte con su mamá / Mezcalent

¿Cuál es la relación entre Kimberly Loaiza y JOP de Fuerza Regida?

En su momento, Steff Loaiza, hermana de Kim Loaiza, abrió un GoFundMe que buscaba obtener donaciones para los gastos médicos de su mamá. Esto, debido a que presuntamente la intérprete de ‘Devoto’ no quería ayudar y los costos del hospital estaban sobrepasando a la familia.

Entre los que aportaron a la causa se encuentra Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP, vocalista de Fuerza Regida. Según dijo Steff, el artista donó 1.7 millones de pesos.

“Muchísimas gracias, no sabes lo agradecida que estoy, se te va a multiplicar y ya eres una persona muy bendecida, pero vas a ser el triple, muchísimas gracias , se los agradezco con todo mi corazón, JOP y Fuerza Regida”, expresó.

A partir de esto, muchos comenzaron a shippear a Jesús con Kimberly. En aquel entonces, los fans aseguraron que él hizo ese gesto para “demostrar el gran amor que siente” por la influencer. Muchos le comenzaron a decir a esta última que se divorciara de Juan de Dios para estar con Ortiz.

Aunque Jesús dio ciertas señales que alimentaron el ship, con el paso de las semanas se fue olvidando. Por su parte, Juan de Dios Pantoja, esposo de Kim, simplemente aseguró no sentirse celoso.

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JOP de Fuerza Regida y su ship con Kim Loaiza / Redes sociales

JOP de Fuerza Regida y el duro mensaje en contra de Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza ha recibido muchas críticas tras reportarse la muerte de su madre. Los internautas recordaron que, en su momento, se le acusó de no querer ayudar con los gastos médicos de la señora y no visitarla en el hospital.

Si bien la influencer se defendió diciendo que sí estaba dispuesta a dar dinero y que no podía ir a Mazatlán a ver a su mamá por “cuestiones ajenas”, muchos no le creyeron. En redes sociales, se han hecho videos en los que recalcan que la influencer se debe sentir “arrepentida” por su comportamiento.

Uno de estos videos fue compartido por JOP de Fuerza Regida. Dicho material decía lo siguiente: “Espero que la mamá de Steff, desde el cielo, mire quién la apoyó y quién no; que se dé cuenta de quién es la verdadera familia”.

El cantante no hizo comentario alguno. No obstante, se teoriza que el simple hecho de repostearlo es un “ataque” para Kimberly. Se cree que él apoya la versión que apunta a que la influencer “descuidó” a su mamá durante sus últimos días de vida.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ante esto. En tanto que la mayoría de los internautas respalda la acción de Jesús.

JOP de Fuerza Regida sube video / Redes sociales

¿Por qué la mamá de Kimberly Loaiza estaba hospitalizada?

En abril, Steff Loaiza dio a conocer que su madre, Mary Martínez, estaba hospitalizada en su natal Mazatlán. Al principio, se mostró reacia a dar detalles. No obstante, con el tiempo contó que todo había iniciado por un absceso en la pierna.

La situación se agravó rápidamente y los doctores le hablaron sobre el riesgo de un choque séptico. Contó que su madre tuvo que someterse a una cirugía y que habría sufrido un infarto.

Hace algunas semanas, Steff afirmó que la señora Mary estaba mejorando y agradeció los buenos deseos de todos los internautas.

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