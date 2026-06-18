¿Mamá de Kimberly Loaiza se despidió de la influencer? Filtran último mensaje tras anunciar su muerte

Desde hace algunas horas, ha estado circulando información sobre la presunta muerte de Mary Martínez, mamá de Steff y Kimberly Loaiza. Si bien la familia no se ha pronunciado, allegados ya han confirmado el suceso mediante redes sociales.

Incluso se filtraron las fotos del presunto funeral de la suegra de Juan de Dios Pantoja. Según se ha reportado, el evento se llevó a cabo en Mazatlán. En medio de toda la especulación, se hace viral el último mensaje que la señora le habría dedicado a Kim previo a su supuesto deceso. Te contamos los detalles.

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Reportan muerte de la mamá de Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

El pasado miércoles 17 de junio, diversos medios de Mazatlán y algunos periodistas como Javier Ceriani informaron sobre la presunta muerte de la madre de Kimberly Loaiza, tras varios meses hospitalizada. La causa habría sido un infarto fulminante.

“Lamentablemente, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana. Habrían confirmado que la señora ya falleció la mañana del día de hoy (17 de junio). Una seguidora mía que trabaja en el hospital me confirmó esta noticia. La señora habría sufrido un infarto y no resistió”, señaló el influencer ‘Holy Milk’.

La familia no ha querido pronunciarse ante esta información. Sin embargo, algunas personas cercanas a ellos ya han dedicado mensajes de despedida. Entre los que se pronunciaron está la madre de Juan de Dios Pantoja.

La suegra de Kimberly Loaiza compartió un video de una reunión familiar junto con las siguientes palabras: “Tantos momentos bonitos que pasamos juntas que solo tú y yo sabemos. Vuela alto”.

Recordemos que Steff Loaiza dio a conocer en abril que su mamá estaba hospitalizada. No quiso hablar mucho del tema, pero señaló que le había dado un fuerte infarto y “estuvo muerta por 10 minutos”. En aquel entonces, también dijo que su hermana Kim no apoyaba con los gastos médicos.

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Mamá de JD Pantoja se pronuncia ante la presunta muerte de la mamá de Kim Loaiza / Redes sociales

¿Cuál fue el último mensaje de la mamá de Kimberly Loaiza?

En redes sociales, ha circulado un video presuntamente de la mamá de Kimberly Loaiza dedicándole unas emotivas palabras a su hija. Según comentan los usuarios, esta presuntamente fue la última vez que se le vio a la señora completamente sana.

En dicho material que se le atribuye a Mary Martínez, se escucha que amaba a su hija y que no podía esperar a verla. También manifiestaría lo orgullosa que está de ella por todo lo que ha logrado.

“Hija, te amo. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo”. Audio que se le atribuye a la mamá de Kimberly Loaiza

Las declaraciones del audio provocaron muchas críticas en contra de Kim. Y es que ella misma llegó a decir que no podía visitar a su mamá en el hospital por “cuestiones ajenas”. Algunos comentarios que se podían leer son:

“Creo que amó más a Kim y fue la más ingrata con ella”

“Y aun así solo la visitó una vez en el hospital”

“Kim siempre fue la hija favorita, según la mamá”

“Kim no es una buena persona”

“Aun así se quedó con ganas de pasar con sus nietos”

“Kimberly, nada nos hará perdonarte”

Los fans de Kim no han dudado en defenderla y recordar que, en su momento, la influencer apoyó a su familia con una mensualidad bastante alta. También resaltaron que solo ella sabe lo que realmente “pasó”.

¿Cómo era la relación entre Kimberly Loaiza y su mamá?

En general, la relación entre Kimberly Loaiza y su madre era relativamente buena. En varias ocasiones, la influencer llegó a decir que ella era una de las personas más importantes de su vida, pese a que, en su momento, estuvieron distanciadas.

Cuando comenzó la polémica sobre los gastos médicos, manifestó que estaba dispuesta a pagar la mitad. En medio del llanto, también expresó lo que le diría a su madre en cuanto la volviera a ver.

“Le diría que la amo con todo mi corazón, que siempre voy a estar para ella, pase lo que pase. Es mi madre y como me crió fue perfecto. Soy la mujer que soy ahora por mi mamá y mi papá. Los amo con todo mi corazón”, manifestó.

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