Aylín Mujica reaparece tras muerte de su hijo, Mauro Menéndez, con importante anuncio: “Ser un ejemplo”

Han pasado dos semanas desde la trágica muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 31 años. El DJ falleció el pasado jueves 16 de julio, en la isla de Barbados, en el Caribe. En medio de su luto, la actriz reaparece con un contundente mensaje. ¿De qué se trata? Te contamos lo que dijo.

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Mauro Menéndez murió el 16 de julio / Redes sociales

¿Cómo murió Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

En su momento, Aylín Mujica contó que su hijo Mauro Menéndez contrajo una tos que se convirtió en neumonía. Si bien ella y el resto de la familia intentaron convencerlo de que no viajara hasta que se sintiera mejor. No obstante, él quiso ir a Barbados, alegando que ya estaba bien.

De acuerdo con su testimonio, Mauro estaba jugando en la playa cuando empezó a convulsionar y se desmayó. Lo atendieron rápidamente y lo llevaron al hospital, donde le detectaron un coágulo en el pulmón. Pese a que lo revivieron en 7 ocasiones, al final terminó perdiendo la vida.

“Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’”, indicó.

Por su parte, Osamu Menéndez, padre del músico, narró que su hijo usaba el vape (cigarrillo electrónico). Cree que eso pudo haber sido un factor determinante en el deceso de su primogénito.

“Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vape. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”, puntualizó.

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Mauro Menéndez es hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez / Redes sociales

El anuncio de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez

Tras la muerte de su primogénito, muchos se preguntaron si Aylín Mujica renunciaría a ‘Top Chef VIP’. En una entrevista reciente, aclaró que no, pues a su hijo Mauro le gustaría verla cumplir sus proyectos, sin importar las circunstancias.

Justamente, en estos días ha comenzado la promoción del proyecto y se han lanzado videos de los participantes, incluyendo a Aylín. En un clip publicado hace algunas horas, la actriz volvió a explicar su decisión de seguir en el reality.

“Quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte, tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia y quiero agradecerles a todos los que me han mandado sus oraciones, sus pensamientos, sus condolencias. A todos mis amigos, conocidos, seguidores, gracias de verdad porque eso me está dando fuerza para seguir adelante”, sentenció.

El material finaliza con la celeridad pidiendo al público que la apoye en esta “nueva aventura” y anunciando que el show comenzará el próximo 11 de agosto.

“He decidido regresar a las grabaciones de ‘TopChef VIP’, así que los invito a que no se pierdan esta campaña promocional que hemos hecho con muchísimo amor. Nos vemos el 11 de agosto, justo mi hijo Mauro cumplirtía años, se estrena la quinta temporada de Top Chef VIP’, así que de corazón, gracias a todos”. Aylín Mujica

¿Qué pasará con los restos de Mauro Menéndez?

En una reciente entrevista, Osamu Menéndez contó que, en su momento, el propio Mauro le llegó a confesar lo que quería que hicieran con sus restos cuando muriera. Reveló que su hijo quería que lo cremaran y lanzaran las cenizas al mar.

Mencionó que Aylín cumplirá con esto, pues él no cree poder resistir ver las cenizas de su vástago. Señaló que ya se despidió del hoy occiso cuando vio su cuerpo. Esto fue confirmado por la propia Mujica.

“Osamu no quiere participar, porque dice que es demasiado dolor y que ya no quiere seguir enganchado en eso, pero yo sí, necesito”, dijo Aylín.

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