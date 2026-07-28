Papá de Mauro Menéndez revela ¿la adicción que habría acabado a su hijo con Aylín Mujica?: “Eso lo mató”: VIDEO

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, ha dado mucho de qué hablar. El DJ falleció a los 31 años, durante un viaje a la isla de Barbados, en el Caribe. En medio del luto, Osamu reaparece y explica el factor que pudo haber influido en el trágico suceso. Esto fue lo que dijo.

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Osamu Menéndez reaparece tras muerte de su hijo / Redes sociales

¿Cuándo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

El pasado 17 de julio, diversos medios internacionales empezaron a reportar la muerte de Mauro Menéndez. Se dijo que su mamá, Aylín Mujica, se enteró durante las grabaciones de Top Chef VIP y voló desde Colombia hasta Barbados para reconocer el cuerpo de su hijo.

Poco después, la noticia sería confirmada por los propios padres del DJ. Tanto ellos como algunos allegados del músico mencionaron que había fallecido el 16 de julio. Indicaron que tenía un catarro que se convirtió en una neumonía.

De acuerdo con Aylín, Mauro convulsionó mientras jugaba en la playa. Si bien lo llevaron al hospital, sufrió varios infartos y lo revivieron siete veces seguidas. Sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron en vano. Y es que la situación se volvió crítica debido a que al joven le detectaron coágulos en el pulmón.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’”, puntualizó en una entrevista con Verónica Bastos.

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Aylín Mujica reveló que Mauro Menéndez sufrió varios infartos / Redes sociales

Osamu Menéndez revela el factor que pudo haber matado a su hijo, Mauro Menéndez

En una entrevista con Edwin Pérez, Osamu Menéndez habló sobre la pérdida de su hijo. Visiblemente afectado, el músico cubano dijo haber tenido una gran relación con Mauro Menéndez. Incluso contó que él lo ayudaba en sus proyectos artísticos para que sonaran “más modernos”.

“Yo tuve una etapa en la que él se quedó conmigo. Su mamá estaba trabajando en México. (Estuvo conmigo) De los tres meses de nacido hasta los 5 años. Era parte de mi cuerpo, andábamos juntos todo el tiempo”, indicó.

Recordó a Mauro como una persona sumamente positiva, algo que considera que influyó para que viajara pese a que no estaba bien de salud y a las súplicas de la familia para que se quedara a descansar en casa.

También aprovechó para mandar un fuerte mensaje. Mencionó que su hijo usaba el “vape” (cigarrillo electrónico). Osamu dijo creer que esto fue lo que ocasionó su deceso y les recomendó a los jóvenes no hacer uso de este aparato.

“Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vape. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”. Papá de Mauro Menéndez

¿Cuál fue la última voluntad de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

Durante la conversación, Osamu Menéndez reveló cuál fue la última voluntad de Mauro Menéndez. Señaló que, en su momento, su hijo dijo que, si llegaba a morir joven, quería ser cremado y que sus restos fueran lanzados al mar.

“Él decía que, si él se moría joven, él quería cenizas y al mar. Eso es lo que va a hacer Aylín, yo no creo que vaya a tener el valor de estar allí. Yo me despedí ese día”, manifestó.

Terminó la plática diciendo que tanto él como el resto de su familia están sumamente afectados. Señaló que apenas están intentando retomar sus actividades cotidianas. De igual forma, les recomendó a todos los padres “darles mucho amor a sus hijos”, pues no saben en qué momento “la vida puede llevárselos”.

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